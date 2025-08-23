به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید ستوان سوم حسن تولی، شامگاه شنبه در گلستان برگزار خواهد شد و تشییع پیکر این شهید روز یکشنبه ۲ شهریور، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، در استان گلستان برگزار خواهد شد.

شهید حسن تولی، از شهدای حادثه تروریستی اخیر در محور خاش به ایرانشهر است که در پی حمله تروریستی به دو واحد گشت انتظامی در روز گذشته به شهادت رسید.

این حادثه منجر به شهادت پنج نفر از خادمان امنیت و آرامش شد و فقدان شهید حسن تولی، داغ بزرگی بر دل خانواده و هم‌وطنان گذاشت. از شهید تولی یک فرزند دختر ۱۱ ماهه به یادگار مانده است.

شهید حسن تولی با جانفشانی خود در راه تأمین امنیت و آرامش مردم، یاد و خاطره‌ای فراموش‌نشدنی در دل ملت ایران بر جای گذاشت.