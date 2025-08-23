  1. استانها
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

ورود ۴.۵ میلیون زائر و مسافر به مشهد الرضا(ع)

مشهد - جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت: طی یک هفته گذشته بیش از چهار میلیون و ۴۷۶ هزار نفر زائر و مسافر از مبادی مختلف وارد مشهد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری اظهار کرد: از ۲۳ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ تعداد چهار میلیون و ۴۷۶ هزار و ۷۰۹ نفر زائر و مسافر به مشهد وارد شده‌اند که از این تعداد، ۱۰۲ هزار و ۸۴۵ نفر از طریق فرودگاه، ۱۵۸ هزار و ۵۸۰ نفر با قطار، ۱۸۹ هزار و ۲۹۲ نفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، سه میلیون و ۶۶۸ هزار و ۶۶۱ نفر با وسایل نقلیه شخصی و ۳۵۷ هزار و ۳۳۰ نفر به صورت پیاده به مشهد مشرف شده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت اسکان زائران و مسافران در استان اظهار کرد: ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی، موقت و اضطراری از ۲۳ تا ۳۱ مرداد در سطح استان ۶۶ درصد و در مشهد ۷۱ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی ۱۹۵ هزار و ۳۳۴ نفر شب اقامت نیز در قالب منازل و پویش‌های مردمی (اقامت رایگان) ثبت شده است.

