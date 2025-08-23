  1. استانها
  2. اصفهان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

مستندسازی و روایت‌گری نقش زنان در دفاع مقدس به تصویب رسید

مستندسازی و روایت‌گری نقش زنان در دفاع مقدس به تصویب رسید

اصفهان - مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان از تصویب مستندسازی و روایت‌گری نقش زنان در دفاع در نخستین جلسه «کمیته زنان دفاع مقدس استان اصفهان» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه «کمیته زنان دفاع مقدس استان اصفهان» بعدازظهر شنبه با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مشاور بانوان فرمانداری اصفهان، مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، دانشگاه‌ها و جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی در محل استانداری اصفهان برگزار شد. این کمیته به دنبال ابلاغ رسمی وزارت کشور و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس تشکیل شد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان در حاشیه این جلسه گفت: در این نشست علاوه بر شرح وظایف پیشنهادی کمیته ارائه شد و پس از بحث و بررسی، چهار محور اصلی به عنوان چارچوب نهایی فعالیت‌ها به تصویب رسید.

مریم فاتحی‌زاده افزود: مستندسازی و روایت‌گری نقش زنان در دفاع مقدس، کمک به الگو سازی و هویت‌یابی دختران نوجوان و جوان با استفاده از ارزش‌های دفاع مقدس، ایثار و مقاومت، تبیین‌گری مفاهیم جهاد و دفاع و تقویت نقش‌های اثرگذار زنانه شامل امدادی، مدیریتی، اقتصادی، آرامش‌بخشی و مادری به تصویب رسید.

وی بیان کرد: مقرر گردید روند مستندسازی میراث زنان دفاع مقدس به‌سرعت آغاز شود و این مستندسازی علاوه بر هشت سال دفاع مقدس، شامل نقش زنان در دفاع از حرم، تجاوز ۱۲ روزه و حتی ایثارگری‌های دوران کرونا خواهد بود.

وی گفت: در این نشست، ایجاد آرشیو دیجیتال جامع شامل خاطرات، تصاویر، اسناد و روایت‌های شفاهی زنان رزمنده، خانواده‌های شهدا و ایثارگران از جمله اقدامات پایه‌ای اعلام شد.

فاتحی‌زاده همچنین تأکید کرد: این مستندات پس از گردآوری و تدوین، در موزه تخصصی آثار دفاع مقدس به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: از دیگر موضوعات مهم جلسه، حمایت علمی و پژوهشی از دانشگاه‌ها، پایان‌نامه‌های دانشجویی و مراکز فرهنگی برای تولید کتاب، مقاله و مستندهای تصویری در حوزه نقش زنان بود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استاتداری اصفهان اضافه کرد: همکاری با نهادهای مردمی و خیریه‌ها، که در ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به خانواده شهدا فعال هستند، نیز مورد تأکید قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و حوزه هنری استان در این نشست گزارش‌هایی از فعالیت‌های خود ارائه کردند.

فاتحی‌زاده خاطرنشان کرد: حوزه هنری ضمن معرفی برنامه‌های آموزشی «مکتب روایت» و تولید بیش از ۳۰۰ روایت کوتاه توسط زنان نویسنده، اعلام آمادگی کرد در حوزه استعدادیابی ادبی فرزندان و خانواده‌های شهدای تجاوز اخیر و نیز کودکان و نوجوانان محروم همکاری کند.

وی اظهارکرد: همچنین پیشنهاد شد برای افزایش اثرگذاری بر نسل جوان، روایت‌ها و محتواها با قالب‌های نوین هنری مانند نمایش‌های خیابانی و تولیدات رسانه‌ای متناسب با ذائقه نوجوانان ارائه شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: در بخش دیگری از جلسه، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های زنان شهید، جانباز و آزاده تأکید شد و ارائه خدمات مشاوره‌ای، روانشناسی و اجتماعی به این خانواده‌ها و نیز معرفی و الگوسازی زنان شهید و ایثارگر به عنوان الگوهای معاصر برای دختران نوجوان و جوان، از مصوبات کلیدی کمیته به تصویب رسید.

وی بیان کرد: همچنین مقرر گردید برای هفته دفاع مقدس که در شهریورماه برگزار خواهد شد، یک برنامه‌ریزی محوری و متمرکز با تمرکز بر دو محور اصلی «مستندسازی» و «روایت‌گری» تدوین شود.

فاتحی‌زاده تصریح کرد: همچنین هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله بنیاد شهید، سازمان تبلیغات، حوزه هنری، شهرداری و گروه‌های جهادی برای اجرای برنامه‌های مشترک در مدارس، دانشگاه‌ها و محله‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

گفتنی است؛ در این نشست، پس از تصویب شرح وظایف و تعیین محورهای اصلی فعالیت، مقرر شد کمیته زنان دفاع مقدس از این پس به عنوان یک نهاد تخصصی، سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده، وظیفه پاسداشت و ترویج نقش زنان در عرصه‌های دفاع، ایثار و مقاومت را بر عهده خواهد داشت.

کد خبر 6568619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها