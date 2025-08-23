به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه «کمیته زنان دفاع مقدس استان اصفهان» بعدازظهر شنبه با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مشاور بانوان فرمانداری اصفهان، مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی، نمایندگان بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، دانشگاهها و جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی در محل استانداری اصفهان برگزار شد. این کمیته به دنبال ابلاغ رسمی وزارت کشور و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس تشکیل شد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان در حاشیه این جلسه گفت: در این نشست علاوه بر شرح وظایف پیشنهادی کمیته ارائه شد و پس از بحث و بررسی، چهار محور اصلی به عنوان چارچوب نهایی فعالیتها به تصویب رسید.
مریم فاتحیزاده افزود: مستندسازی و روایتگری نقش زنان در دفاع مقدس، کمک به الگو سازی و هویتیابی دختران نوجوان و جوان با استفاده از ارزشهای دفاع مقدس، ایثار و مقاومت، تبیینگری مفاهیم جهاد و دفاع و تقویت نقشهای اثرگذار زنانه شامل امدادی، مدیریتی، اقتصادی، آرامشبخشی و مادری به تصویب رسید.
وی بیان کرد: مقرر گردید روند مستندسازی میراث زنان دفاع مقدس بهسرعت آغاز شود و این مستندسازی علاوه بر هشت سال دفاع مقدس، شامل نقش زنان در دفاع از حرم، تجاوز ۱۲ روزه و حتی ایثارگریهای دوران کرونا خواهد بود.
وی گفت: در این نشست، ایجاد آرشیو دیجیتال جامع شامل خاطرات، تصاویر، اسناد و روایتهای شفاهی زنان رزمنده، خانوادههای شهدا و ایثارگران از جمله اقدامات پایهای اعلام شد.
فاتحیزاده همچنین تأکید کرد: این مستندات پس از گردآوری و تدوین، در موزه تخصصی آثار دفاع مقدس به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: از دیگر موضوعات مهم جلسه، حمایت علمی و پژوهشی از دانشگاهها، پایاننامههای دانشجویی و مراکز فرهنگی برای تولید کتاب، مقاله و مستندهای تصویری در حوزه نقش زنان بود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استاتداری اصفهان اضافه کرد: همکاری با نهادهای مردمی و خیریهها، که در ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به خانواده شهدا فعال هستند، نیز مورد تأکید قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و حوزه هنری استان در این نشست گزارشهایی از فعالیتهای خود ارائه کردند.
فاتحیزاده خاطرنشان کرد: حوزه هنری ضمن معرفی برنامههای آموزشی «مکتب روایت» و تولید بیش از ۳۰۰ روایت کوتاه توسط زنان نویسنده، اعلام آمادگی کرد در حوزه استعدادیابی ادبی فرزندان و خانوادههای شهدای تجاوز اخیر و نیز کودکان و نوجوانان محروم همکاری کند.
وی اظهارکرد: همچنین پیشنهاد شد برای افزایش اثرگذاری بر نسل جوان، روایتها و محتواها با قالبهای نوین هنری مانند نمایشهای خیابانی و تولیدات رسانهای متناسب با ذائقه نوجوانان ارائه شود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: در بخش دیگری از جلسه، بر ضرورت حمایت همهجانبه از خانوادههای زنان شهید، جانباز و آزاده تأکید شد و ارائه خدمات مشاورهای، روانشناسی و اجتماعی به این خانوادهها و نیز معرفی و الگوسازی زنان شهید و ایثارگر به عنوان الگوهای معاصر برای دختران نوجوان و جوان، از مصوبات کلیدی کمیته به تصویب رسید.
وی بیان کرد: همچنین مقرر گردید برای هفته دفاع مقدس که در شهریورماه برگزار خواهد شد، یک برنامهریزی محوری و متمرکز با تمرکز بر دو محور اصلی «مستندسازی» و «روایتگری» تدوین شود.
فاتحیزاده تصریح کرد: همچنین هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله بنیاد شهید، سازمان تبلیغات، حوزه هنری، شهرداری و گروههای جهادی برای اجرای برنامههای مشترک در مدارس، دانشگاهها و محلهها مورد تأکید قرار گرفت.
گفتنی است؛ در این نشست، پس از تصویب شرح وظایف و تعیین محورهای اصلی فعالیت، مقرر شد کمیته زنان دفاع مقدس از این پس به عنوان یک نهاد تخصصی، سیاستگذار و هماهنگکننده، وظیفه پاسداشت و ترویج نقش زنان در عرصههای دفاع، ایثار و مقاومت را بر عهده خواهد داشت.
