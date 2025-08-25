هفته دولت فرصتی برای بازاندیشی مسیر آینده در استان بوشهر

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده*: استان بوشهر به عنوان یکی از نقاط راهبردی ایران اسلامی، جایگاهی بیبدیل در توسعه ملی دارد. این استان با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز در خلیجفارس، بنادر فعال تجاری، ساحل طولانی و ظرفیتهای گسترده در کشاورزی و آبزیپروری، همواره نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا کرده است. از پارس جنوبی و خارگ تا باغات خرما و مزارع پرورش میگو، همه و همه ظرفیتهایی هستند که اگر به درستی مدیریت و بهرهبرداری شوند، میتوانند بوشهر را به یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران بدل کنند.
هفته دولت فرصتی است تا عملکردها مرور و مسیر آینده ترسیم شود. در این ایام، آنچه بیش از هر چیز باید مدنظر مدیران و مسئولان باشد، خدمترسانی پایدار، شفافیت و توجه به مطالبات واقعی مردم است.
آب و برق پایدار؛ پایه توسعه استان
هیچ توسعهای بدون تأمین زیرساختهای حیاتی ممکن نیست. امروز یکی از دغدغههای اساسی مردم استان بوشهر، پایداری در تأمین آب و برق است. اقلیم گرم و شرایط خاص جغرافیایی استان، لزوم توجه ویژه به این دو بخش را دوچندان کرده است.
تجربههای سالهای اخیر نشان داده که کوچکترین اختلال در شبکه آب یا برق، زندگی روزمره مردم، صنایع و حتی صادرات انرژی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. از اینرو دولت موظف است در قالب طرحهای زیرساختی و سرمایهگذاریهای ملی و استانی، تضمینکننده این نیاز بنیادین باشد.
پروژههای نیمهتمام؛ مطالبه جدی مردم
دهها پروژه عمرانی در حوزههای راه، مسکن، بهداشت و آموزش سالهاست در استان بوشهر نیمهتمام ماندهاند. هفته دولت بهترین زمان برای تأکید دوباره بر ضرورت تکمیل این پروژههاست. هیچ چیز برای مردم خستهکنندهتر از پروژههایی نیست که کلنگ آنها زده شده اما به بهرهبرداری نرسیدهاند. عزم جدی دولت و استانداری باید معطوف به این باشد که طرحهای نیمهتمام با مدیریت صحیح منابع و همافزایی دستگاهها هر چه سریعتر به پایان برسند و به زندگی روزمره مردم گره بخورند.
گازرسانی به خارگ؛ تحقق یک آرزو
جزیره خارگ قلب صادرات نفت کشور است و در عین حال میزبان هزاران نفر از کارکنان، خانوادهها و ساکنان بومی. گازرسانی به این جزیره یکی از مطالبات قدیمی و اساسی مردم خارگ است که سالها در انتظار تحقق مانده است. این مطالبه نه تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینههای خانوار کمک میکند، بلکه عدالت در خدماترسانی را تقویت خواهد کرد. هفته دولت باید نقطه عطفی برای شتاب در تکمیل پروژه گازرسانی به خارگ باشد؛ پروژهای که بهمثابه نماد توجه دولت به مناطق خاص و حساس کشور قلمداد میشود.
شفافیت در مسئولیت اجتماعی صنایع
حضور صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر یک فرصت بزرگ است؛ اما این حضور بدون مسئولیتپذیری اجتماعی به چالش بدل خواهد شد. مردم انتظار دارند سود و منفعت حضور این صنایع در قالب توسعه زیرساختهای شهری، حمایت از طرحهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی و نیز صیانت از محیطزیست در استان نمایان شود. شفافیت در اجرای تعهدات اجتماعی صنایع (CSR) و پاسخگویی مدیران مربوطه باید به یک مطالبه دائمی تبدیل شود. این امر میتواند به اعتماد عمومی بیفزاید و زمینه همزیستی پایدار مردم و صنایع را فراهم کند.
گردشگری و ورزشهای دریایی؛ بوشهر را جهانی کنیم
استان بوشهر با سواحل طولانی و آبهای نیلگون خلیجفارس، ظرفیت بیبدیلی برای توسعه گردشگری دریایی دارد. رونق گردشگری دریایی و ورزشهای آبی نه تنها باعث افزایش نشاط اجتماعی میشود بلکه میتواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار و اشتغالزا عمل کند. فراهم کردن زیرساختهای لازم، از اسکلههای تفریحی تا تجهیزات ورزشی و تسهیلات اقامتی، میتواند بوشهر را به مقصدی شناختهشده برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند.
حمایت از تولید بومی و صادرات غیرنفتی
خرمای بوشهر، ماهی و میگو تنها محصولات کشاورزی و دریایی نیستند؛ اینها سرمایههای استراتژیک استان برای ورود به بازارهای جهانیاند. ایجاد صنایع فرآوری، بستهبندی مدرن و حمایت از صادرکنندگان میتواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد ملی نیازمند تنوع در منابع درآمدی است، توجه به صادرات غیرنفتی از بوشهر نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است.
هفته دولت، فرصتی برای عمل
هفته دولت تنها فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد نیست؛ این ایام باید به فرصتی برای بازاندیشی در مسیر آینده و تصحیح خطاهای گذشته بدل شود. استان بوشهر با ظرفیتهای عظیم طبیعی و انسانی خود شایسته خدماتی درخور است. تأمین آب و برق پایدار، تکمیل پروژههای نیمهتمام، تحقق گازرسانی به خارگ، شفافیت صنایع در مسئولیت اجتماعی، رونق گردشگری دریایی و حمایت از تولید بومی، مجموعهای از اولویتهایی است که میتواند بوشهر را در مسیر توسعهای متوازن و پایدار قرار دهد.
این هفته باید یادآور تعهدی دوباره به مردم باشد؛ تعهدی که با عمل جهادی مسئولان و همراهی مردم به ثمر خواهد نشست.
* فعال حوزه رسانه
