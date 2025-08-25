به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام فاضل حسامی، مدیرکل امور تأسیس و توسعه واحدهای حوزوی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به نقش محوری و خدمات ارزشمند اعضای هیئت امنا در پیشبرد اهداف حوزه‌های علمیه، اظهار داشت: این فرم‌ها به منظور تسهیل فعالیت‌های هیئت‌امنا و ایجاد رویه‌های یکپارچه طراحی شده‌اند تا کیفیت برگزاری جلسات و نظام گزارش‌دهی را ارتقائی بخشند.

وی با تأکید بر اهمیت ساماندهی جلسات هیئت‌امنا افزود: این ابزارهای استاندارد با هدف تسهیل برگزاری جلسات، ثبت دقیق مصوبات و پیگیری تصمیمات هیئت‌امنا طراحی شده‌اند تا گزارش‌دهی به سطوح بالاتر با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.

مدیرکل امور تأسیس و توسعه واحدهای حوزوی در ادامه با تقدیر از اعضای هیئت‌امنای مدارس علمیه خواهران، خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی اعضای محترم هیئت‌امنا همواره عامل مهمی در پیشبرد اهداف حوزه‌های علمیه بوده است. معاونت امور حوزه‌ها در تلاش است با اجرای این طرح، مدیریت واحدهای حوزوی را به سمت نظام‌مند شدن پیش ببرد.

حجت‌الاسلام حسامی در پایان عنوان کرد: بر اساس این گزارش، این فرم‌های استاندارد به زودی به کلیه استان‌ها و مدارس علمیه خواهران ابلاغ خواهد شد و دوره‌های آموزشی لازم برای بهره‌برداری مطلوب از آنها برگزار می‌شود.