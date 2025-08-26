جمشید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم کشتی فرنگی جوانان در مسابقات جهانی بلغارستان و کسب عنوان قهرمانی گفت: در حال حاضر همه دنیا در حال فعالیت و سرمایهگذاری هستند تا با یک برنامه مدون و طراحی شده در کشتی فرنگی روز به روز پیشرفت کنند. ضمن اینکه نتیجهگیری در ورزش قهرمانی همیشه تضمین شده نیست مگر اینکه برنامهریزی علمی و سرمایهگذاری مناسب صورت بگیرد.
مربیان زیر فشار روحی و روانی هستند
وی گفت: شاید این صحبت را کمتر کسی بر زبان میآورد، مربی یا با توجه به فشاری که روی او آورده میشود باید نتیجه گرا باشد یا اینکه به فکر کسب نتیجه در آینده و دوراندیش باشد. متأسفانه هنوز این ذهنیت در ایران جا نیفتاده است که یک مربی با دوراندیشی روی کار بیاید و برای آینده تلاش کند. متأسفانه همه ما سطحی نگر هستیم و به دنبال قهرمانی و پیروزی هستیم. حتی اگر یک تیم باز هم عنوان قهرمانی را به دست بیاورد ولی با تعداد مدالهای کمتر نسبت به دوره قبل مورد انتقاد قرار میگیرد. من الان کار مربیگری انجام نمیدهم اما میدانم که مربیان زیر فشار روحی و روانی بسیار زیادی هستند و اجازه هیچ گونه ریسکی ندارند. البته که مربیان هم خالی از هیچ گونه خطا و اشتباه هم نیستند.
برخی کشتیگیران آینده روشنی دارند
خیرآبادی عنوان کرد: ما باید تکلیفمان را مشخص کنیم اگر فقط به دنبال نتایج مقطعی و زودگذر هستیم بحث آن جداست، اما اگر میخواهیم در آینده در مسابقات مهم مثل المپیک، بازیهای آسیایی و جهانی نتیجه بگیریم نیاز به برنامه ریزی هدفمند و تصمیمات عقلانی داریم. تیم ما در این مسابقات پنج مدال کسب کرد؛ یک طلا، دو نقره و دو برنز و با کسب ۱۱۷ امتیاز اول شد، بدون احتساب تیم روسیه. با تیم ارمنستان که با ۹۸ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید ۱۹ اختلاف امتیاز و با آذربایجان حدود ۲۷ امتیاز اختلاف داشتیم. عملکرد برخی از کشتیگیران هم نشان داد میتوان برای کسب مدال المپیک به آنها امیدوار شد. مانند محمدجواد ابوطالبی که در این مسابقات برنز گرفت اما قطعاً با تمرین و رشد بدنی میتواند آینده روشنی داشته باشد. پیام احمدی و اهورا بویری هم جزو کشتیگیرانی هستند که آینده خوبی در انتظار آنهاست.
امکانات نسبت به تاریخ کشتی ایران بینظیر است
خیرآبادی تأکید کرد: کشتیگیران ما تمرینات تخصصی زیاد انجام میدهند، اما برای کسب مدال طلا باید تمرینات ویژه و اصول ششگانه را هم انجام بدهند. این برنامهها میتواند شانس کسب مدال طلا را به شدت افزایش دهد. آنالیز نفرات و کار روی نقاط قوت و ضعف کشتیگیرانی که شانس حضور در فینال دارند، میتواند به کسب مدالهای بیشتر منجر شود. در هر صورت در مسابقات جهانی افت و خیز زیاد است. این تیم و این رده سنی نباید رها شود به همین خاطر است که اتحادیه جهانی کشتی به منظور پر کردن خلأ بین جوانان و بزرگسالان، مسابقات امیدها را برگزار میکنند. این فرصت مناسبی است تا کشتیگیران جوان بتوانند مسیر خود را تا تیم بزرگسالان ادامه دهند و مهارتها و تجربه لازم را کسب کنند.
وی گفت: در حال حاضر امکانات و شرایطی که فدراسیون فراهم کرده، نسبت به تاریخ کشتی ایران بینظیر است و هیچ فدراسیونی در طول تاریخ چنین شرایطی را برای تیمهای خود مهیا نکرده است. هیچیک از فدراسیونهای ورزشی چنین شرایطی ندارند.
نیاز به تشکیل کمیته بدنسازی داریم
خیرآبادی در واکنش به اینکه برخی کشتیگیران در مسابقات جهانی از نظر بدنی کم آوردند و باید برای حل این مشکل چه باید کرد گفت: به نظر من هم برخی کشتیگیران در یکی دو وزن از نظر بدنی کم آوردند. تشکیل یک کمیته فنی از المپیک تا المپیک برای بررسی وضعیت فنی کشتیگیران باید در دستور کار قرار بگیرد و از آن طرف هم به نظرم تشکیل یک کمیته بدنسازی با حضور چند نفر میدان دیده و حاذق باید در اولویت قرار بگیرد.
نگاه حرفهای به ورزش با نتیجهگرایی سازگار نیست
کارشناس کشتی فرنگی عنوان کرد: الان تمام دنیا در رشتههای المپیکی کار میکنند. کشتی ۷۲ مدال در المپیک دارد و به همین دلیل همه دنیا در حال کار کردن هستند. ما در بعد فنی خوب هستیم شاید اگر برنامه ریزی ما علمی تر باشد قطعاً بهتر خواهیم شد. اما من معتقد نیستم که تیم ما بد نتیجه گرفته است. برخی کشورها حتی قهرمانان جهان و المپیک خود را در مسابقات کماهمیتتر شرکت نمیدهند تا آنها را برای میدانهای اصلی مثل بازیهای آسیایی یا المپیک آماده کنند. این نشان میدهد که نگاه حرفهای به ورزش تنها با نتیجهگرایی کوتاهمدت سازگار نیست. ما هم باید چنین دیدگاهی داشته باشیم. اگر امروز به تیمهای پایه میدان دهیم و نسل جدید را آماده کنیم، ثمرات آن در المپیکهای آینده دیده خواهد شد.
بردهای کوچک را بزرگ نکنیم، باختها را هم فاجعه نبینیم
خیرآبادی تأکید کرد: نباید دلخوش به قهرمانیهای کوچک باشیم و نباید با باختها دچار سرخوردگی شویم. فرض کنید ده مدال در رده جوانان بگیریم اما در المپیک حتی یک طلای هم نداشته باشیم؛ در این صورت رتبه تیمی ما دهها پله سقوط میکند. باید این موضوع را جدی بگیریم و بدانیم ارزش اصلی موفقیت، در میدانهای معتبر جهانی و المپیکی مشخص میشود. ژاپنیها یا کشورهای کوچک اسکاندیناوی که با جمعیت چند میلیون نفری دو مدال طلا میگیرند، در حالی که هند با یکونیم میلیارد نفر ممکن است حتی یک مدال طلا نگیرد. ورزش امروز شاخص پیشرفت کشورها شده است؛ هر کشوری که در ورزش قوی باشد، در اقتصاد، سیاست و اجتماع نیز رشد میکند.
مسابقات پایه سکوی پرتاب به المپیک است
وی ادامه داد: باید این نگاه را در ورزش ایران جا بیندازیم که مسابقات پایه و جوانان سکوی پرتاب به المپیک است، نه هدف نهایی. با این نگاه حرفهای، نه بردها بیش از حد بزرگنمایی میشود و نه باختها به بحران تبدیل میشود. این رقابتها باید بهعنوان مسابقات تدارکاتی در نظر گرفته شود. اگر این دیدگاه در جامعه ورزش جا بیفتد، در نهایت در المپیکهای آینده بهترین نتایج نصیب کشور خواهد شد. من از همه مسئولان ورزش میخواهم به برنامههای آیندهنگر فرصت اجرا بدهند و فضا را برای کار بلندمدت باز بگذارند. کشتی ایران در مسیر خوبی قرار دارد، اما همه دنیا در حال کار است و ما باید با برنامهریزی و صبر حرفهای پیش برویم. اگر این نگاه اصلاح شود در میدانهای بزرگتر، بهترین نتایج به دست خواهد آمد.
نظر شما