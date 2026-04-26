به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با مدیران شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر و شرکت توزیع نیروی برق استان، با تأکید بر ضرورت خدمات رسانی مطلوب به مردم در فصل گرما، بر برنامه‌ریزی دقیق و اجرای تعهدات پیشین برای جلوگیری از نوسانات و تأمین پایدار برق در ماه‌های آینده تأکید کرد.



وی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص استان بوشهر گفت: به دلیل رطوبت بالا، گرمای شدید و تابش مستمر خورشید، شهروندان استان نسبت به بسیاری از مناطق کشور در دوره طولانی‌تری از سال با «گرمای احساسی بالا» مواجه هستند و همین موضوع ضرورت ارائه خدمات باکیفیت‌تر را دوچندان می‌کند.



وی افزود: مردم استان در شرایط سخت اخیر همکاری کم‌نظیری داشتند و شایسته بهترین سطح خدمات هستند.



استاندار بوشهر با بیان اینکه تابستان پیش‌ِرو به دلیل مشترکین جدید با افزایش مصرف برق همراه خواهد بود، اظهار داشت: انتظار داریم با برگزاری جلسات مستمر، برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای توافقات قبلی، نسبت به رفع چالش‌ها اقدام شود.

آمادگی «۷۰ مگاوات» ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی

دکتر زارع از آمادگی حدود «۷۰ مگاوات» ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی برای اتصال به شبکه طی هفته‌های آینده خبر داد و ابراز کرد: این ظرفیت می‌تواند به کاهش افت ولتاژ در برخی مناطق کمک کند.



رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به افزایش تعداد مشترکان و توسعه صنایع و واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: هر پروژه صنعتی که افتتاح می‌شود نیاز جدیدی به مصرف برق ایجاد می‌کند و همین امر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها را مضاعف می‌سازد.

وی در ادامه تأکید کرد: انرژی، پایه توسعه اقتصادی و مولفه مهمی برای اشتغال است و کم توجهی به تقویت زیرساخت‌های برق، در سال‌های آینده مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.

استاندار بوشهر همچنین از تلاش‌های مستمر مدیران برق منطقه ای و سیم‌بانان و نیروهای فنی شرکت توزیع برق در ایام بحرانی اخیر قدردانی کرد و یادآور شد: تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق موجب شد بخش زیادی از آسیب‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود؛ اقدامی که موجب رضایت و همراهی مردم شد.

زارع با اشاره به چالش های اقتصادی پیش رو و شرایط پساجنگ اظهار کرد: تاکنون مردم نجیب و شجاع استان همکاری و همراهی بسیار خوبی با مسئولان و خدمتگزاران خود داشته اند و انتظار داریم با صرفه جویی در مصرف برق و آب و مدیریت بهینه انرژی و سوخت همچنان به همکاری های آگاهانه و موثر خود ادامه دهند و مسئولان تامین و توزیع آب و برق هم با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش های مضاعف برای جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی اهتمام جدی داشته باشند.

