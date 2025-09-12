«خلع سلاح» حزب الله به منزله شلیک تیر خلاص به دولت لبنان است + فیلم

محمد خواجویی در نشست بین المللی«خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» گفت: از بین بردن توان نظامی حزب الله به منزله آن است که دولت لبنان تیر خلاص را به خود شلیک کرده است.