  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۴۵

«خلع سلاح» حزب الله به منزله شلیک تیر خلاص به دولت لبنان است + فیلم

محمد خواجویی در نشست بین المللی«خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» گفت: از بین بردن توان نظامی حزب الله به منزله آن است که دولت لبنان تیر خلاص را به خود شلیک کرده است.

