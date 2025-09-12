https://mehrnews.com/x38VB5 ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۴۵ کد خبر 6577714 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۴۵ «خلع سلاح» حزب الله به منزله شلیک تیر خلاص به دولت لبنان است + فیلم محمد خواجویی در نشست بین المللی«خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» گفت: از بین بردن توان نظامی حزب الله به منزله آن است که دولت لبنان تیر خلاص را به خود شلیک کرده است. کد خبر 6577714 کپی شد مطالب مرتبط خلع سلاح «حزب الله» قابلیت اجرایی ندارد؛ مقاومت، ضامن امنیت لبنان همراهی «جوزف عون» با آمریکا در مقابل حزبالله؛ مقاومت در اوج آمادگی خلع سلاح حزب الله یک پروژه آمریکایی است؛ موضع قاطعانه مقاومت لبنان برچسبها لبنان حزب الله لبنان جوزف عون تام باراک
