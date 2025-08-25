  1. استانها
افتتاح ۱۸ پروژه گردشگری همزمان با هفته دولت در گیلان

رشت - سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از افتتاح ۱۸ پروژه گردشگری در استان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمان‌خواه ظهر دوشنبه با اشاره به افتتاح پروژه‌های متعدد گردشگری همزمان با هفته دولت، اظهار کرد: ۱۸ پروژه مهم گردشگری در استان به بهره‌برداری رسیده که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل ۳ هتل، ۹ اقامتگاه بومگردی، ۲ سفره‌خانه سنتی، یک مجتمع گردشگری، یک مهمانپذیر، یک مرکز خدمات رفاهی و یک مرکز تفریحی و سرگرمی است که با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی محقق شده‌اند.

سلمان‌خواه با بیان اینکه بهره‌برداری از این پروژه‌ها برای ۳۲۵ نفر اشتغال دائم و برای ۵۸۳ نفر اشتغال موقت ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای تحقق شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» انجام شده و می‌تواند به شکوفایی صنعت گردشگری استان منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های غنی گردشگری گیلان، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ضمن رونق اقتصادی مناطق مختلف، نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان دارد و بستر مناسبی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان همچنین بر لزوم حمایت مستمر از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: همکاری مستمر میان دولت و بخش خصوصی، راهگشای توسعه متوازن و پایدار در حوزه گردشگری خواهد بود.

