به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرزبان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس امروز (دوشنبه، ۳ شهریور) در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای مسکن مهر پردیس، اظهار کرد: در حوزه مسکن مهر، هیچ واحدی فاقد متقاضی نیست و تمامی واحدها دارای متقاضی هستند.
وی با بیان اینکه موضوع خالی بودن برخی واحدها از گذشته مورد پیگیری بوده است، گفت: پیشتر حدود ۲ هزار واحد به اداره امور مالیاتی معرفی شده و پیگیری در خصوص اقدامات انجام شده باید از سوی همان اداره صورت گیرد. آنچه از سوی ما اعلام شده، مربوط به اواخر سال گذشته است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس تأکید کرد: از نگاه ما هیچ واحدی فاقد متقاضی نیست؛ ممکن است فردی مالک واحد باشد اما از آن استفاده نکند که در این صورت موضوع مالیاتی آن باید از سوی خود فرد با اداره امور مالیاتی پیگیری شود.
مرزبان با اشاره به برنامه تکمیل پروژههای مسکن مهر افزود: امیدواریم بر اساس برنامهریزی انجامشده و مشروط به تأمین بهموقع منابع مالی، بتوانیم این واحدها را تا پایان سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان دهیم.
وی ادامه داد: برای تکمیل واحدها و زیرساختهای آنها حدود ۱۰ همت و برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی نیز حدود ۱۰ همت دیگر نیاز است که در مجموع ۲۰ همت اعتبار برای بستن پرونده مسکن مهر پردیس لازم خواهد بود، که با افتتاح ۲ هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در شهریورماه، ۳ همت از ۲۰ همت کسر میشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس خاطرنشان کرد: برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن هنوز آورده خود را به طور کامل پرداخت نکردهاند که در این زمینه به آنها اخطار داده شده است. اگر این افراد بر اساس اخطارهای شرکت عمران آورده خود را واریز نکنند، قطعاً واحدهای آنها به افراد دیگری جایگزین خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی واحدها بین ۷۰ تا ۷۵ درصد است. قیمت واحدها نیز بر اساس نرخهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و تعدیلات اعمالشده در قراردادها محاسبه میشود و عدد ثابتی برای همه واحدها وجود ندارد.
