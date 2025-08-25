  1. استانها
  2. فارس
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

بانوان؛ پیشگامان آبادانی معنوی مساجد در فارس

شیراز- مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس گفت: بانوان همواره در زمان‌های مختلف و رویدادهای مهم ملی و مذهبی نقش بزرگی در اجرای برنامه‌های مساجد ایفا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی «نقش آفرینی بانوان در مساجد» که همزمان با هفته جهانی مسجد و به این مناسبت برگزار شده بود، گفت: بانوان همواره در زمان‌های مختلف و رویدادهای مهم ملی و مذهبی نقش بزرگی در اجرای برنامه‌های مساجد ایفا کرده اند.

وی هدف از برگزاری این نشست تخصصی را ایجاد فضا و فرصتی برای بیان دغدغه‌های بانوان فعال مساجد ذکر و ادامه داد: در این فضا فرصتی فراهم می‌شود که بانوانی که در کف میدان و در راه آبادی معنوی خانه‌های خدا گام برمی دارند، ضمن بیان مسائل پیش روی فعالیت‌های مساجد، از فعالیت خود دفاع کنند و ثابت کنند بچه‌های مسجدی و بانوان مسجدی همیشه پای کار هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس تصریح کرد: در این نشست بانوان فعال مسجدی در کنار بیان پیشنهادها و انتقال‌ها و نیز ارائه راهکارها، همچنین می‌توانند تجربه‌های خود را با دیگر مساجد به اشتراک گذاشته و در راستای فعالیت بانوان در مساجد کمک کنند.

