بانوان؛ پیشگامان آبادانی معنوی مساجد در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی «نقش آفرینی بانوان در مساجد» که همزمان با هفته جهانی مسجد و به این مناسبت برگزار شده بود، گفت: بانوان همواره در زمان‌های مختلف و رویدادهای مهم ملی و مذهبی نقش بزرگی در اجرای برنامه‌های مساجد ایفا کرده اند.

وی هدف از برگزاری این نشست تخصصی را ایجاد فضا و فرصتی برای بیان دغدغه‌های بانوان فعال مساجد ذکر و ادامه داد: در این فضا فرصتی فراهم می‌شود که بانوانی که در کف میدان و در راه آبادی معنوی خانه‌های خدا گام برمی دارند، ضمن بیان مسائل پیش روی فعالیت‌های مساجد، از فعالیت خود دفاع کنند و ثابت کنند بچه‌های مسجدی و بانوان مسجدی همیشه پای کار هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس تصریح کرد: در این نشست بانوان فعال مسجدی در کنار بیان پیشنهادها و انتقال‌ها و نیز ارائه راهکارها، همچنین می‌توانند تجربه‌های خود را با دیگر مساجد به اشتراک گذاشته و در راستای فعالیت بانوان در مساجد کمک کنند.