جشنواره فرهنگی و گردشگری تابستانه اواخر شهریور به کرمان می آید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار استاندار کرمان با عنوان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» و اهمیت برند سازی در حوزه توسعه پایدار گردشگری استان گفت: بهمنظور حرکت در مسیر تحقق شعار استاندار کرمان، توسعه گردشگری و معرفی توانمندیهای استان در حوزههای مختلف گردشگری، تاریخی و فرهنگی، با همکاری و همراهی بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و شهرداریها رویداد گردشگری تابستانه با عنوان «۱۰ اثر ثبت جهانی، ۱۰ شگفتی و ۱۰ مقصد گردشگری» در اواخر شهریور ماه سالجاری برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این رویداد با پیشبینی برپایی نمایشگاههای صنایعدستی، اجرای برنامههای مفرح فرهنگی و هنری در کنار لحاظ کردن تخفیفات ویژه برای گردشگران، بهدنبال معرفی داشتههای گردشگری در کنار فعال کردن بهتر و بیشتر گردشگری در شهرستانهای استان هستیم.
نیکرو، ادامه داد: توسعه گردشگری بهعنوان موتور محرک رونق اقتصادی و تولید درآمد در استان مورد تأکید استاندار کرمان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطالبه بخش خصوصی است و تحقق این مهم با تعریف گردشگری رویداد محور و جشنوارهها میتواند به زودی در استان کرمان حاصل شود.
نظر شما