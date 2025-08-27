دولت موفق مردم را شریک خود می داند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- عفت فلاح: هفته دولت هفته‌ای که افتتاح و بهره برداری بسیاری از پروژه‌های دولت در این ایام اتفاق می‌افتد و دولت و نمایندگانش سعی می‌کند هرچند کوتاه گزارشی از عملکرد خود به مردم را ارائه نمایند.

این روزها که کشور درگیر چالش‌های پیچیده اقتصادی، فشارهای خارجی و جنگ روایت‌هاست؛ اما همچنان این هفته، نماد ایستادگی دولتمردان در برابر هجمه‌های دشمن و فرصتی برای بازخوانی پیوند اعتماد میان دولت و ملت است.

گرامی‌داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، تنها تجلیل از گذشته نیست؛ بلکه یادآوری مسئولیت سنگین امروز مدیرانی است که باید با کارآمدی، شجاعت و صداقت، سپر پولادین نظام در برابر تهاجمات سیاسی و اقتصادی باشند.

هفته‌ای که نماد همدلی دولت و ملت و زمان پاسخ‌گویی، شفاف‌سازی و تجدید عهد با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

امسال این هفته تا آنجا اهمیت داشت که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مستقیماً به انسجام و وحدت بین دولت و ملت تاکید وبا پرداختن به موضوع سپر اتحاد، مردم و مسئولان (که شامل دولتمردان است) را به کنار هم بودن و وحدت دعوت می‌کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) بر لزوم حفظ و تقویت «سپر پولادین اتحاد مردم، مسئولان و نیروهای مسلح» تأکید کردند. ایشان گفتند که دشمن با تجربه شکست‌های نظامی ایران، اکنون در پی ایجاد اختلاف داخلی است.

مقام معظم رهبری تاکید دارند که اتحاد دولت، مردم و نیروهای مسلح، سپری در برابر تلاش دشمن برای ایجاد نفاق داخلی است. هفته دولت نیز به‌عنوان نماد وفاق، فرصتی برای نمایش این اتحاد و انسجام است.

هفته دولت، دقیقاً فرصتی است برای تقویت این همبستگی؛ به‌ویژه هنگامی که مردم با مشاهده عملکرد واقعی دولت، اعتماد و همراهی‌شان را اعلام می‌دارند.

سخنان ایشان درباره محافظت از اتحاد، اقشار مختلف مردم، هفته دولت را موقعیتی برای پاسخ‌گویی عملکردی دولت در مقابل مردم و نقد سازنده می‌دانند که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت نماید.

در روزهای هفته دولت، فرصتی طلایی فراهم می‌شود تا «سپر پولادین اتحاد»، که رهبری بارها بر حفظ و تقویت آن تأکید کرده‌اند، به‌صورت عملیاتی و ملموس برای مردم و مسئولان (و به‌ویژه دولتمردان) با وفاق و همراهی، تقویت وحدت و پاسخ گویی و امید آفرینی نمایش داده شود؛ لذا سخنان رهبر انقلاب در هفته دولت حول یک محور مشترک می‌چرخند: ادامه راه توسعه و امنیت ملی، در پرتو اتحاد، همکاری و هم‌افزایی میان مردم، دولت و نیروهای مسلح ممکن است.

حمایت از دولتمردان و کارگزاران نظام چگونه است؟

در هر جامعه‌ای، دولتمردان و کارگزاران نظام نقش ستون‌های اجرایی کشور را ایفا می‌کنند. آنان با قبول مسئولیت، تدبیر و تلاش خود، وظیفه اداره امور کشور، تأمین نیازهای مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه را بر عهده دارند. حمایت از این افراد، به ویژه زمانی که با صداقت و تعهد به مردم خدمت می‌کنند، نه تنها یک وظیفه ملی، بلکه نوعی از مشارکت در اداره‌ی کشور است.

اما حمایت آگاهانه و مشروط از مسئولان، به معنای چشم‌پوشی از نقد یا خطاهای آنها نیست، بلکه به این معناست که مردم با ایجاد فضای تعامل، همدلانه و سازنده، کمک حال مسئولان باشند. در یک جامعه پویا، مسئولان نیز باید پذیرای نقد منصفانه باشند و از نظرات مردم برای بهبود امور بهره بگیرند.

در زمان‌هایی که کشور با چالش‌هایی مانند جنگ، تحریم، بحران‌های اقتصادی، یا تهدیدات خارجی مواجه است، اتحاد مردم با مسئولان، پشتوانه‌ای قوی برای عبور از مشکلات خواهد بود.

اگر مردم احساس مسئولیت کرده و در کنار دولتمردان بایستند و نگذارند کوچک‌ترین عامل نفاقی باعث شکاف بین دولت و ملت باشد مشکلات ساده‌تر حل خواهد شد و کشور به سمت پیشرفت و توسعه حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، وظیفه‌ اصلی دولتمردان نیز خدمت صادقانه، شفاف‌سازی، عدالت‌محوری و پاسخ‌گویی به مردم است. وقتی اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان شکل بگیرد، همدلی و انسجام ملی تقویت می‌شود و اعتماد مردم که سرمایه اصلی دولت هاست حفظ می‌شود.

وقتی از دولت سخن می‌گوئیم منظور دولتی است که در کنار مردم است، دولتی که به صدای ملتش گوش دهد، مشکلاتشان را ببیند و برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی و راه حل پیدا کند.

از سوی دیگر، کنار مردم بودن به معنای ساده‌زیستی، پرهیز از تجمل، پاسخ‌گویی به افکار عمومی و پذیرش مسئولیت نیز هست.

وقتی مردم ببینند مسئولان کشور مانند خودشان زندگی می‌کنند، درد آن‌ها را می‌فهمند و برای رفاه آنان تلاش می‌کنند، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و انسجام ملی تقویت می‌شود.

در نهایت، دولتی موفق است که مردم را نه فقط به عنوان مخاطب، بلکه به عنوان شریک بداند، شریک در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت. چنین نگاهی، جامعه‌ای قوی، امیدوار و رو به آینده خواهد ساخت.

تعامل دولت و ملت

وقتی در جامعه‌ای پیشرفت حاصل می‌شود که ملت و دولت در تعامل باشند؛ رابطه‌ای که همواره در راستای اعتماد، احترام، مشارکت و مسئولیت پذیری باشد.

دولت زمانی می‌تواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد که با خواسته‌ها، نیازها و مشکلات مردم آشنا باشد و در سیاست‌گذاری‌های خود، نظر و منافع ملت را در نظر داشته باشد.

از سوی دیگر، ملت نیز با آگاهی، مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، رعایت قانون و مطالبه گری باید در کنار دولت باشد.

البته تعامل واقعی بین دولت و ملت زمانی شکل می‌گیرد که دولت به مردم پاسخ‌گو باشد و با شفافیت، عملکرد خود را توضیح دهد.

مسئولان، با تواضع و درک عمیق از مشکلات جامعه، با مردم سخن بگویند، نه از بعد مقام و منصب. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی افزایش یافته، سرمایه‌ی اجتماعی تقویت می‌شود و کشور در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد؛ همان چیزی که ما و دولتمردان را به سوی همبستگی ملی، تعامل و گام نهادن در مسیر توسعه پایدار و عدالت محور سوق می‌دهد و جامعه‌ای که در آن همه احساس تعلق، امنیت و احترام کنند، بی تردید آینده‌ای روشن‌تر و پایدار تر خواهد داشت.

*فعال رسانه