به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیههای منتشر شده در ۲۵ خرداد و ۸ تیرماه ۱۴۰۴، متقاضیان ثبتنام در مجموعههایی که پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) است، در صورتی که در زمان مقرر قبلی (از ۲۵ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴) موفق به ثبتنام نشدهاند، میتوانند از امروز دوشنبه ۳ شهریور تا جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته در مجموعههای اعلامی اقدام کنند.
متقاضیان می توانند به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما (که از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس است) و اطلاعیه منتشره مورخ ۸ تیرماه و اصلاحات اعلامی اطلاعیه مورخ ۳ شهریورماه، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته در مجموعههای به شرح زیر اقدام کنند:
جدول مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی)
|گروه
|کد/ مجموعههای ثبتنامی
|گروه علوم پزشکی
|۱۱۰ علوم آزمایشگاهی. ۱۰۲ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار. ۱۱۲ مدارک پزشکی. ۱۰۴ مهندسی بهداشت محیط. ۱۱۳ هوشبری. ۱۰۵ ساخت پروتزهای دندانی
|* برای ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی گروه «علوم پزشکی»، رعایت تناسب رشته گرایش تحصیلی مقطع کاردانی داوطلب، با رشته های مجاز به ثبت نام هر مجموعه الزامی است.
|گروه فنی و مهندسی
|۲۱۳ معدن. ۲۰۲ ایمنی صنعتی. ۲۱۵ مکانیک. ۲۰۴ برق. ۲۱۶ عمران و معماری. ۲۰۷ صنایع چوب و مبلمان. ۲۱۸ صنایع نساجی. ۲۰۸ صنایع شیمیایی. ۲۳۳ ناوبری. ۲۱۰ کامپیوتر. ۲۱۱ مواد
|گروه علوم کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی
|۳۰۹ شیلات. ۳۰۱ مهندسی آبیاری و منابع طبیعی. ۳۱۱ علوم و صنایع غذایی. ۳۰۶ علوم دامی. ۳۰۷ زراعت و باغبانی
|گروه علوم پایه
|۴۰۱ آمار
|گروه علوم انسانی
|۵۱۴ حسابداری. ۵۰۴ زبان انگلیسی. ۵۱۶ علوم انتظامی. ۵۱۱ باستان شناسی. ۵۱۸ مدیریت. ۵۱۲ علوم ورزشی. ۵۱۹ حقوق. ۵۱۳ تربیت معلم قرآن کریم
|گروه هنر
|۶۰۴ نوازندگی ساز ایرانی. ۶۰۱ طراحی و دوخت پوشاک. ۶۰۵ هنرهای تجسمی. ۶۰۲ صنایع دستی. ۶۰۳ مرمت و احیای بناهای تاریخی
شرایط ثبتنام:
علاقهمندان به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته باید ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبتنام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه؛ در صورتی که شرایط مذکور را دارند، منحصراً در یک مجموعه ثبتنامی (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته) متقاضی شوند.
پذیرش در مجموعه های ثبت نامی مذکور بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی (معدل تراز شده مقطع کاردانی) صورت خواهد گرفت.
برای ثبتنام لازم است اقدامهای زیر انجام شود:
۱. دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته از درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش و مطالعه دقیق آن.
۲. آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبتنام.
۳. خرید کارت اعتباری ثبت نام به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش.
یادآوری ۱: متقاضیان علاقهمند به گزینش در رشتههای تحصیلی موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی، لازم است پس از اطمینان از پذیرش مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در مجموعه ثبتنامی مورد تقاضا، علاوه بر پرداخت مبلغ ثبتنام، نسبت به پرداخت هزینه علاقمندی به این رشتهها نیز به صورت اینترنتی اقدام کنند.
یادآوری ۲: با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرآیند این برنامه پذیرش، خدماتی از طریق پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، هزینه مربوط به استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز از متقاضیان دریافت میشود.
۴. ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از ۳ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴.
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبتنام اینترنتی:
به متقاضیان توصیه میشود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیشنویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس براساس فرم پیشنویس با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش اطلاعات لازم را در برنامه نرمافزاری (اینترنتی) ثبتنام وارد کنند.
ضمناً لازم است متقاضیان در درج اطلاعات ثبتنامی و انتخاب رشته دقت کنند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبتنام با مدارک متقاضی (بخصوص معدل دوره کاردانی)؛ در صورت پذیرفتهشدن مطابق مقررات و ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.
اصلاحات و رشته محلهای جدید و حذف شده مربوط به دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته:
متقاضیان در زمان ثبتنام لازم است علاوه بر مندرجات دفترچه راهنمای ثبتنام، موارد ذیل را نیز مدنظر داشته باشند:
آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند (اعم از مجموعههای باآزمون یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، با توجه به مندرجات جداول ذیل (بندهای ۱ و ۲) در صورت تمایل میتوانند از ۳ تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ نسبت به ویرایش رشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
همچنین متقاضیانی که در این مرحله جدیداً ثبتنام مینمایند (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) با توجه به مندرجات جداول ذیل (بند ۱) در صورت تمایل میتوانند از ۳ تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ علاوه بر کدرشتهمحلهای مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام (با توجه به رشتهمحلهای اصلاحی و حذف شده – بند ۲ جدول زیر)، از کدرشتهمحلهای جدیدِ جداول زیر نیز انتخاب کنند.
متقاضیانی که در این مرحله جدیداً ثبتنام میکنند، حتماً باید فقط رشتهمحلهایی را که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است، انتخاب کنند.
۱) رشتهمحلهای جدید علاوه بر رشتهمحلهای مندرج در دفترچه راهنما:
|دوره تحصیلی
|کد رشته محل
|نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
|ظرفیت پذیرش نیمسال
|جنس پذیرش
|توضیحات
|اول
|دوم
|زن
|مرد
|
رشتهمحلهای گروه علوم پزشکی
۱۱۴ - فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی (پذیرش با آزمون)
|روزانه
|۵۲۹۲
|دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
|-
|۵
|زن
|-
|نیمه متمرکز - فاقد خوابگاه
|روزانه
|۵۲۹۳
|دانشکده علوم پزشکی خوی
|-
|۱۵
|-
|مرد
|نیمه متمرکز - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
|روزانه
|۵۲۹۵
|دانشکده علوم پزشکی شوشتر
|-
|۱۵
|۳
|۱۲
|نیمه متمرکز - عدم تعهد در واگذاری خوابگا
|
رشتهمحلهای گروه علوم انسانی
۵۰۴ - مترجمی زبان انگلیسی (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)
|مجازی غیرانتفاعی
|۵۲۹۱
|موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
|۸۰
|-
|زن
|مرد
|فاقد خوابگاه
|۵۱۲ - علوم ورزشی (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)
|روزانه
|۵۲۸۹
|دانشگاه مراغه
|۴۰
|-
|زن
|-
|روزانه
|۵۲۹۰
|دانشگاه مراغه
|۴۰
|-
|-
|مرد
|روزانه
|۵۲۹۴
|مرکز آموزش عالی کاشمر
|۸۰
|-
|زن
|مرد
|فاقد خوابگاه
|غیرانتفاعی
|۵۲۸۴
|موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر - تبریز
|۸۰
|-
|زن
|مرد
|۵۱۸ - مدیریت بازرگانی (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)
|غیرانتفاعی
|۵۲۸۴
|موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر - تبریز
|۸۰
|-
|زن
|مرد
|۵۱۸ - مدیریت دولتی (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)
|غیرانتفاعی
|۵۲۸۸
|دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر (محل تحصیل یزد)
|۸۰
|-
|زن
|مرد
|فاقد خوابگاه
|
رشتهمحلهای گروه هنر
۶۰۱ - طراحی و دوخت (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)
|غیرانتفاعی
|۵۲۸۶
|موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم
|۸۰
|-
|زن
|مرد
|۶۰۱ - طراحی پوشاک (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)
|غیرانتفاعی
|۵۲۸۷
|موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم
|۸۰
|-
|زن
|مرد
۲) رشتهمحلهای اصلاحی و حذف شده:
|ردیف
|مجموعه ثبتنامی
|دانشگاه/ محل تحصیل
|رشته گرایش
|دوره
|کد رشتهمحل
|موارد اصلاح
|۱
|۱۱۱
|دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
|مامایی
|روزانه
|۱۱۱۱
|عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
|۲
|۱۱۱
|دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
|مامایی
|شهریه پرداز
|۱۱۲۳
|عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
|۳
|۱۱۴
|دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
|فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی
|روزانه
|۱۱۴۴
|ظرفیت از ۲۰ نفر به ۱۵ نفر کاهش یافت.
|۴
|۱۱۴
|دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
|فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی
|روزانه
|۱۱۶۷
|عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
|۵
|۲۰۴
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|مهندسی حرفهای الکترونیک کاربردی
|غیرانتفاعی
|۱۳۶۱
|حذف رشتهمحل
|۶
|۲۰۴
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|مهندسی حرفهای برق قدرت
|غیرانتفاعی
|۱۶۹۴
|حذف رشتهمحل
|۷
|۲۰۴
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|مهندسی حرفهای کنترل
|غیرانتفاعی
|۱۷۵۹
|حذف رشتهمحل
|۸
|۲۱۰
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|مهندسی حرفهای کامپیوتر نرمافزار
|غیرانتفاعی
|۲۵۰۳
|حذف رشتهمحل
|۹
|۲۱۶
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|مهندسی حرفهای معماری
|غیرانتفاعی
|۳۴۴۷
|حذف رشتهمحل
|۱۰
|۲۱۶
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|مهندسی اجرایی عمران
|غیرانتفاعی
|۳۷۰۴
|حذف رشتهمحل
|۱۱
|۵۱۴
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|حسابداری
|غیرانتفاعی
|۴۵۶۵
|حذف رشتهمحل
|۱۲
|۵۱۸
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|مدیریت بازرگانی
|غیرانتفاعی
|۴۶۷۰
|حذف رشتهمحل
|۱۳
|۵۱۹
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|حقوق * حقوق ثبتی
|غیرانتفاعی
|۴۸۵۲
|حذف رشتهمحل
|۱۴
|۶۰۵
|موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
|گرافیک
|غیرانتفاعی
|۵۲۵۱
|حذف رشتهمحل
۳) تغییر در مشخصات و شرایط دانشگاهها:
استان آذربایجان شرقی. دانشگاه مراغه www.maragheh.ac.ir نشانی: مراغه - اتوبان امیرکبیر - میدان مادر - تلفن: ۰۹۱۴۳۷۲۷۸۰۰, ۰۴۱۳۷۲۷۸۸۸۹
استان آذربایجان شرقی. موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر - تبریز نشانی: تبریز - میدان شهید فهمیده - به طرف باغمیشه - کوی الهیه - خیابان سبلان - تلفن: ۰۴۱۳۶۶۶۵۶۰۲, ۰۴۱۳۶۶۶۵۶۰۳, ۰۴۱۳۶۶۶۵۶۰۴
استان اصفهان. موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان. شرایط خوابگاه: معرفی به خوابگاه خودگردان دارای مجوز رسمی. نشانی: شهرستان شاهینشهر- بلوار هشت بهشت - خیابان جنت -فرعی ۱۴ -پلاک ۱ - تلفن: ۰۳۱۴۵۲۴۵۵۶۲, ۰۳۱۳۶۱۸۱
استان خراسان رضوی. دانشگاه علوم پزشکی نیشابور https://www.nums.ac.ir شرایط خوابگاه : عدم تعهد در ارائه خوابگاه. نشانی: نیشابور - خیابان شهید جعفری خیابان رازی معاونت آموزشی و پژوهشی - تلفن: ۰۵۱۴۳۳۰۶۳۴۰, ۰۵۱۴۳۳۰۶۲۰۱
استان خراسان رضوی. مرکز آموزش عالی کاشمر https://kashmar.ac.ir/ شرایط خوابگاه : فاقد خوابگاه. نشانی: کاشمر- بلوار امام زاده سید مرتضی - تلفن: ۰۵۱۵۵۲۵۸۸۰۱, ۰۵۱۵۵۲۵۸۸۰۲, ۰۵۱۵۵۲۵۸۸۰۴
استان خراسان رضوی. موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد. شرایط خوابگاه: معرفی به خوابگاه های خودگردان تائید شده سازمان امور دانشجویان. نشانی: مشهد - قاسمآباد - حجاب ۷۶ - تلفن: ۰۵۱۳۶۱۸۱۸۶۵, ۰۵۱۳۶۱۸۲۵۳۰
استان قم. موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم. نشانی: قم - بلوار بسیج (خیابان سی متری هنرستان) - بین کوچه ۲۰ و ۲۲ - تلفن: ۰۲۵۹۱۰۱۰۹۲۶
استان مرکزی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه https://www.savehums.ac.ir/fa شرایط خوابگاه : فاقد خوابگاه. نشانی: ساوه - بلوار نماز - بالاتر از دادگستری - پردیس معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، کدپستی: ۳۹۱۴۳۳۴۹۱۱ - تلفن: ۰۸۶۴۸۵۰۳۱۲۴, ۰۸۶۴۸۵۰۳۱۲۵
۴) تغییر در جدول مناطق و رشتههای ممنوعه برای متقاضیان اتباع خارجی:
متقاضیان اتباع خارجی، مجاز به انتخاب رشته در مناطقِ ممنوعۀ اسکان و اقامتِ اتباعِ خارجی، نیستند و در صورت قبولی در کدرشته مناطقِ ممنوعه، قبولی و پذیرش آنان «لغو» میشود. لازم است برای اطلاع از جدول جدیدِ مناطق و رشتههای ممنوعه برای اتباع غیر ایرانی، در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور، بخش کاردانی به کارشناسی - مستندات، را ملاحظه کنند.
نظر شما