تلاش نیروهای انتظامی و همراهی مردم امنیت وآرامش کردستان را رقم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی کردستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به نقش مهم نیروهای انتظامی در تأمین امنیت استان اشاره کرد و افزود: همراهی مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف، امنیت پایدار و آرامش اجتماعی را در کردستان رقم زده است.

وی با تأکید بر اخلاق‌مداری و مردم‌داری سردار علی آزادی فرمانده سابق انتظامی کردستان گفت: تلاش‌های ایشان در طول سال‌های خدمت، همدلی با اعضای شورای تأمین و تعامل مثبت با مردم باعث شد تا امنیت و نظم در استان به بهترین شکل برقرار شود و رضایت عمومی حاصل شود.

امام جمعه سنندج ادامه داد: هفته دولت فرصت مناسبی است برای قدردانی از تلاشگران عرصه خدمت و تأکید بر ارتباط مستمر مردم و دولت، و انتصاب سردار الهی به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان نشان‌دهنده تداوم تلاش برای حفظ امنیت و خدمت به مردم است.

وی در پایان با بیان اهمیت عدالت، مشورت و رسیدگی به نیازهای مردم در مدیریت شهری و استانی، افزود: خدمتگزاری به مردم و حمایت از محرومان از مهم‌ترین شاخصه‌های هر مدیر شایسته است و امیدواریم این مسیر در کردستان با حضور فرمانده جدید استمرار یابد.