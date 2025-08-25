به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از ۴۸۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن قم در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا عملکردهای دولت در سطح کشور و استان تبیین شده و از نزدیک در قالب افتتاح پروژهها و دیدارهای مردمی، با مردم به اشتراک گذاشته شود.
استاندار قم با بیان اینکه در این آئین شاهد افتتاح ۴۸۰ واحد مسکن هستیم، گفت: یکی از این واحدها همزمان با هفته دولت به صاحبخانه تحویل داده شد و دولت مصمم است فرآیند تکمیل و تحویل سایر واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه قم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: طبق برنامهریزی صورتگرفته، ساخت نزدیک به ۹۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد که تاکنون عملیات احداث ۶۰ هزار واحد آغاز شده است. مابقی نیز در قالب واگذاری زمین و واحدهای یکطبقهای پیشبینی شده که بخشهای زیرساختی و بنیادی توسط دولت انجام و ادامه روند به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری
بهنامجو در ادامه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای این طرح تصریح کرد: امسال دستکم ۱۰ هزار واحد مسکونی باید به متقاضیان تحویل شود و در یک سال اخیر پیشرفت فیزیکی پروژهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته و اکنون روند اجرا به ۶۰ درصد رسیده است.
استاندار قم با تأکید بر وجود برخی موانع در اجرای طرح خاطرنشان کرد: حجم گسترده پروژهها، محدودیت منابع بانکی و مسائل مربوط به زیرساختها از جمله آب و فاضلاب از چالشهای موجود است که با تدبیر و برنامهریزی دولت در حال رفع شدن است. وی افزود: از فردا عملاً عملیات اجرایی دوره دوم پروژهها آغاز خواهد شد.
وی در پایان از نقشآفرینی دستگاههای مختلف در پیشبرد این پروژه ملی قدردانی کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با سهم ویژه خود در ساخت ۴۸۰ واحد مسکونی، شهرداری قم، شرکتهای آب و فاضلاب، برق و گاز استان و همچنین شبکه بانکی، همکاری و همراهی مؤثری در اجرای این طرح داشتند.
بهنامجو تأکید کرد: تلاش مجموعه دولت این است که اجرای طرح نهضت ملی مسکن با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود تا آرامش و آسایش برای خانوادهها و مستأجران تحقق یابد.
