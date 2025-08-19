اجرای طرح جامع دانشگاه فرهنگیان قم با زیربنای ۶۰ هزار مترمربع طی ۳ سال

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو با اشاره به برگزاری جلسه با معاون فنی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: در این جلسه مقرر شد طرح جامع دانشگاه فرهنگیان قم با زیربنای ۶۰ هزار مترمربع و برآورد هزینه ۳.۵ همت در فهرست مصوبات سفر رئیسجمهور قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس توافقات انجامشده، منابع مالی این پروژه از سه محل شامل یک همت از اعتبارات ملی، یک همت از کمک خیرین و یک همت از محل مولدسازی تأمین خواهد شد و انشاءالله ظرف سه سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به مشکلات کنونی دانشگاه فرهنگیان استان قم تصریح کرد: در حال حاضر فعالیتهای دانشگاه فرهنگیان قم بهصورت غیرمتمرکز در مکانهای مختلف انجام میشود و همین موضوع ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان را با دشواری مواجه کردهاست.
بهنامجو ادامه داد: با اجرای این طرح جامع، دانشجویان بومی و غیربومی استان میتوانند از یک فضای متمرکز، استاندارد و مجهز بهرهمند شوند و قم نیز در ردیف استانهای برخوردار از دانشگاه فرهنگیان متمرکز قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این پروژه در پنج استان کشور از جمله قم اجرا میشود، تأکید کرد: این اقدام نتیجه پیگیری مدیریت دانشگاه فرهنگیان قم و همراهی مسئولان استان است و امیدواریم با تحقق بهموقع اعتبارات، شاهد تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه مهم آموزشی باشیم.
