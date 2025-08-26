بیت کوین کانال ۱۱۰ هزار دلاری را هم از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین روندی نزولی را تجربه کرد و دقایقی پیش کانال ۱۱۰ هزار دلاری را هم از دست داد.

هم اکنون هر بیت کوین با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۷۲ دلار در حال خریدوفروش است که با این حساب ارزش کل بازار این ارز مجازی به ۲.۱۹ تریلیون عقب نشینی کرده است‌.

اتریوم هم در معاملات امروز ۴.۶ درصد کاهش قیمت داشت و به ۴ هزار و ۴۱۱ دلار در هر واحد رسید.

همانند دیروز ارزهای بازنده امروز بازار سولانا و دوج کوین بودند که با ۷‌.۳ و ۶ درصد ریزش به ترتیب ۱۸۷ دلار و ۰.۲۰۹ دلار دست به دست می‌شوند.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۲.۶۳ درصد کاهش یافت و به ۳.۷۹ تریلیون دلار رسید و این در حالی است که همین چند روز پیش ارزش این بازار از ۴ تریلیون دلار عبور کرده بود.

بیت کوین هم هفته پیش رکورد ۱۲۳ هزار دلار را شکسته بود.

در ۲۴ ساعت گذشته کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۲۲۹ میلیارد دلار حجم خورد که ۵۷ درصد آن مربوط به معاملات بیت کوین بوده‌و نسبت به دیروز هم ۱۰ درصد افزایش داشته است.