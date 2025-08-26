شناسایی اعضای باند سارقان اماکن ورزشی توسط پلیس آگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: برابر گزارش مرکز عملیات ویژه این پلیس آگاهی و در پی وقوع چندین فقره سرقت در اماکن ورزشی (استخر) در سطح یکی از کلانشهرها، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کاری این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات مشخص شد سارقان پس از مراجعه به محل‌های ورزشی و تخریب قفل محل نگهداری اموال، اقدام به سرقت اقلامی از جمله گوشی همراه، ساعت، وجه نقد و سایر متعلقات می‌کردند که این موضوع باعث ایجاد احساس ناامنی در بین شهروندان شده بود به همین دلیل شناسایی و دستگیری سارقان به اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی محول شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: با توجه به اظهارات مال باختگان و بررسی‌های صورت گرفته در محل‌های سرقت مشخص شد که سارقان با استفاده از یک خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به ارتکاب جرم می‌کردند.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دو نفر از سارقان در دو عملیات مجزا و همزمان توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند که متهمان در بازجویی‌های اولیه به بیش ۱۰۰ فقره سرقت از اماکن ورزشی در این کلان‌شهر اعتراف کردند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات و با رصد اعتراف متهمان مبنی بر فروش اموال مسروقه به مالخرها با هماهنگی قضائی اقدام به دستگیری یکی از مالخران کردند که در بازرسی از محل فعالیت وی تعداد ۹۶ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی در مدل‌های مختلف کشف شد.

به گفته رئیس پلیس آگاهی فراجا مالخر دستگیر شده نیز به خرید و فروش بیش از ۱۶۰۰ دستگاه گوشی همراه سرقتی در طول یک سال اخیر اعتراف کرده است.

وی در پایان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران از شهروندان خواست نسبت به رعایت توصیه‌های ایمنی ویژه در زمان مراجع به اماکن عمومی توجه ویژه ای داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.