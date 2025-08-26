به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه‌شنبه در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهر قدس برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۳ - ۳ به پایان رسید.

پویا مختاری (۱۴) و حسن شوشتری (۲۲ و ۴۵) برای ذوب آهن و علیرضا کوشکی (۳۱ و ۴۹) و رامین رضاییان (۳+۹۰) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضائیان، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی (۷۴- امیرمحمد رزاقی نیا)، دیدیه اندونگ، مهران احمدی (۴۶- داکنز نازون)، علیرضا کوشکی (۷۷- موسی جنپو) محمدحسین اسلامی (۷۴- محمدرضا آزادی) و سعید سحرخیزان (۴۶- یاسر آسانی).

ترکیب ذوب آهن اصفهان:

پارسا جعفری، نادر محمدی (۵۴- ابوالفضل حسینی فرد)، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، حسن شوشتری، نیما مختاری، احسان پهلوان (۵۴- محمدجواد محمدی)، امید لطیفی و جنان زایموویچ (۷۶- آریا برزگر).

شروع طوفان آبی را یک اوت خراب کرد!

استقلال با استفاده از میزبانی خود مقابل چشم هوادارانی که تمام صندلی‌های ورزشگاه شهرقدس را مملو از جمعیت کرده بودند بازی را طوفانی آغاز کرد. آنها در ۱۰ دقیقه دو موقعیت خطرناک روی دروازه رقیب خود ایجاد کردند اما پرتاب اوت های بلند و معرف نادر محمدی باعث شد تا توپ در آستانه ورود به دروازه توسط روزبه چشمی دفع شود اما احسان پهلوان آن را در برگشت تصاحب کرد و به پویا مختاری رساند تا این بازیکن با ضربه‌ای فنی اولین گل بازی را به سود ذوب آهن به ثمر برساند.

پس از این گل استقلال باز هم تلاش خود را ادامه داد اما دومین توپ روی دروازه آدان کافی بود تا او و استقلال دومین گل را از حسن شوشتری دریافت کنند.

استقلال پس از این گل از حمله کردن ناامید نشد تا بالاخره روی کرنر از قبل تمرین شده بتواند توپ را به علیرضا کوشکی برساند تا این بازیکن یکی از گل‌ها را جبران کند.

در ادامه استقلال تلاش خود را برای جبران گل دوم کرد اما این ذوب آهن بود که در کمال ناباوری از اشتباهات ناشیانه خط دفاعی استقلال استفاده کرد تا روی یک ضربه آزاد گل سوم را وارد دروازه میزبان آبی پوش کند تا نتیجه‌ای عجیب را در نیمه اول رقم بزند.

تعویض‌های استقلال زود جواب داد اما دیر مساوی کرد!

کادرفنی استقلال در شروع نیمه دوم تصمیم به ایجاد تغییر تاکتیک برای جبران نتیجه گرفت. از این رو یاسر آسانی و داکنز نازون وارد میدان شدند و خیلی زود هم توانستند تأثیرگذاری خود را روی گل دومی که کوشکی به ثمر رساند نشان دهند. آسانی به خوبی نازون را در جناح راست دید تا این بازیکن با ارسال دقیق توپ باعث شود کوشکی با ضربه سر، گل دوم را وارد دروازه ذوب آهن کند. در ادامه شاگردان قاسم حدادی فر توانستند با تغییرات اعمال شده در ترکیب خود دفاع پر تعدادی را ایجاد کنند تا استقلال کمتر خلق موقعیت کند.

با این حال بازی مستقیم استقلال بالاخره در دقایق پایانی جواب داد تا رامین رضاییان موفق به زدن گل سوم و تساوی بخش تیمش شود و بتواند باخت را با کسب یک امتیاز عوض کند. استقلال با این تساوی ۴ امتیازی شد و ذوب آهن نیز به نخستین امتیاز خود در دومین بازی از فصل جاری لیگ برتر رسید.