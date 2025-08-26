بازگشت خارق العاده شمس آذر در جدال با چادرملو؛ فجر به اولین برد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شمس آذر قزوین و چادرملو اردکان از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در هفته دوم لیگ برتر برگزار شد که این بازی با نتیچه ۴-۴ به پایان رسید.

رضا دهقان (۳) و علی خدادادی (۱۱) برای چادرملو گلزنی کردند اما میزبان قزوینی در ادامه نیمه نخست توانست هر دو گل خورده توسط مهدی ممی زاده (۲۱) و هومن ربیع زاده (۳۴) جبران کند تا دو تیم با تساوی راهی رختکن شوند.

شمس آذر در نیمه دوم همه را با گل سوم شوکه کرد. هومن ربیع زاده (۶۰) بار دیگر برای میزبان در قزوین گل زد اما خوشحالی انها تنها ۴ دقیقه طول کشسید چرا که رضا دهقان (۶۴) گل تساوی را به ثمر رساند.

در ادامه چادرملو حمله‌های پر دامنه خود را ادامه داد و توانست توسط سیمیسترا (۸۵) گل چهارم را به ثمر برساند. شاگردان سعید اخباری با تصور اینکه برنده بازی بودند چند دقیقه پایانی را بدون تمرکز در دفاع بازی کردند تا شمس آذر با گلزنی میلاد سورگی (۴+۹۰) بازگشتی خیره کننده به بازی داشته باشد و یک امتیاز را کسب کند.

در دیگر دیدار همزمان، فجر سپاسی شیراز نیز در نخستین میزبانی خود در ورزشگاه پارس به مصاف گل گهر سیرجان رفت که این دیدار با پیروزی یک بر صفر میزبان همراه بود. شروین بزرگ (۵۵ -پنالتی) تک گل سه امتیازی فجر را به ثمر رساند تا پیروز قربانی با مربیگری خود فعلا تبدیل به پدیده این فصل با فجر شود.