به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته عمران و زیر ساخت شورا به منظور شفاف سازی عملکرد چهار ساله عمرانی و برنامه‌ها و اقدامات شهری، شهر تهران صبح امروز برگزار شد.

سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، از تصمیم دولت برای واگذاری مسئولیت جبران خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه به شهرداری تهران خبر داد و جزئیات دقیق میزان خسارات و اقدامات انجام شده را تشریح کرد.

آقامیری با اشاره به اینکه شهر تهران در این جنگ بیشترین آسیب‌ها را متحمل شد، گفت: در جریان این حملات، تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و خسارات سنگینی به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های شهر وارد شد. در آخرین جلسه هیئت دولت مقرر شد که بار مسئولیت جبران این خسارات بر دوش شهرداری تهران باشد.

وی افزود: در مجموع ۸ هزار و ۴۱۱ واحد مسکونی در تهران آسیب دیده‌اند که بیش از ۴۰ درصد این خسارات مربوط به منطقه ۴ تهران است و حجم بسیار سنگینی از کار را شامل می‌شود.

آقامیری در ادامه با اشاره به تقسیم‌بندی واحدهای آسیب‌دیده به چهار گروه اظهار داشت: گروه اول: واحدهایی که آسیب‌های جزئی داشتند، شامل ۵ هزار و ۲۵۰ واحد.گروه دوم: واحدهایی که نیاز به تعمیرات اساسی داشتند و ترک‌ها و خرابی‌های داخلی در آنها مشاهده شده است. این گروه شامل ۲ هزار و ۴۸۰ واحد می‌شود که ۸۴ درصد از آنها تاکنون تعمیر شده یا در حال تعمیر هستند.گروه سوم: واحدهایی با آسیب‌های بسیار جدی که نیاز به مقاوم‌سازی دارند و نیازی به تخریب نیست؛ این گروه شامل ۶۶ واحد است که از این تعداد، ۵۸ واحد تعیین‌تکلیف شده‌اند. گروه چهارم: واحدهایی که نیاز به تخریب و نوسازی دارند، شامل ۶۱۹ واحد در تهران که تاکنون ۳۸۱ واحد تعیین‌تکلیف شده یا در مراحل گودبرداری و بازسازی قرار دارند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تأکید کرد: تمام عوارض ساخت و بازسازی این واحدها به صورت رایگان محاسبه شده است.

وی همچنین درباره اسکان موقت خانواده‌های آسیب‌دیده گفت: در مجموع ۵۴۷ خانواده که منازل آنها غیرقابل سکونت بود، به عنوان مهمان در هتل‌های شهر تهران اسکان داده شدند. از این تعداد، ۴۹۲ خانواده تاکنون در هتل‌ها مستقر شده‌اند و بقیه مراجعه نکرده‌اند. همچنین مشکل ۱۰۱ خانواده حل شده و از هتل‌ها خارج شده‌اند.

آقامیری خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با تمام ظرفیت در حال بازسازی واحدهای آسیب‌دیده است و روند جبران خسارات با سرعت در حال انجام است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، مطرح کرد: از روز دوم جنگ تا همین امروز، شهرداری تهران درگیر رسیدگی به خسارات و اسکان موقت آسیب‌دیدگان بوده است. طبق آماری که تا دو هفته پیش دریافت کردیم، در جلسه‌ای که با مدیران شهرداری داشتیم، مشخص شد که ۳۹۱ خانواده همچنان در هتل‌ها ساکن هستند. این خانواده‌ها در حال جست‌وجوی منازل جدید هستند و تا زمان یافتن خانه، مهمان شهرداری تهران خواهند بود.

وی افزود: به تعداد زیادی از خانواده‌هایی که منازلشان آسیب دیده بود و اکنون در حال اجاره خانه جدید هستند، حواله ۲۵۰ میلیون ریالی برای خرید لوازم اولیه منزل داده شده است. این حواله‌ها به آنها امکان می‌دهد از فروشگاه‌های تعیین‌شده لوازم ضروری خود را تهیه کنند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر ادامه داد: دولت تصمیم گرفته است که بخشی از مسئولیت‌ها در خصوص اماکن اداری و تجاری آسیب‌دیده را نیز به شهرداری واگذار کند. حدود یک ماه پیش، در بازدیدی که از منطقه ۴ تهران داشتیم، تعدادی از مغازه‌داران با ما صحبت کردند و درخواست جبران خسارات کردند. نهایتاً مصوب شد که پرداخت اجاره مغازه‌های آسیب‌دیده نیز بر عهده شهرداری باشد و اکنون مالکان و مستأجران این واحدها در حال مراجعه به شهرداری برای دریافت خسارت هستند.

آقامیری همچنین به خسارات واردشده به خودروها اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۹۰۰ خودروی شخصی در جریان این جنگ آسیب دیده‌اند. دولت موظف شده است که مسئولیت جبران این خسارات را بپذیرد. در حال حاضر پیشنهادهایی به دولت ارائه شده تا نحوه پرداخت خسارت به مالکان خودروها مشخص شود.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی مدیران و نیروهای شهرداری تهران در این بحران تأکید کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه، مدیران و کارکنان شهرداری شبانه‌روز پای کار بودند. از آواربرداری و خاک‌برداری در محل تخریب‌ها گرفته تا اسکان موقت و پشتیبانی از خانواده‌های داغدار، همه این اقدامات با همت و غیرت جهادی همکاران شهرداری انجام شد.

آقامیری افزود: شهرداری تهران با تمام ظرفیت در کنار همشهریان خود ایستاده و از هیچ تلاشی برای جبران خسارات فروگذار نکرده است. بهترین ارتباط مردم در چنین شرایطی با شهرداری است، چرا که رسیدگی به درخواست‌های شهروندان از طریق این نهاد سریع‌تر و ساده‌تر انجام می‌شود. این همراهی و حضور شهرداری در کنار مردم باعث شد که همشهریان دچار سردرگمی در مراجعه به ادارات و وزارتخانه‌ها نشوند.

وی اظهار کرد: هدف شهرداری این است که همه واحدهای آسیب‌دیده هر چه سریع‌تر بازسازی و تعیین‌تکلیف شوند. حمایت از خانواده‌هایی که منازل خود را از دست داده‌اند و یا بستگانشان را در این جنگ از دست داده‌اند، همچنان ادامه دارد.

