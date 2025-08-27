هشدار نارنجی وزش بادهای ۱۲۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد طی ۳ روز آینده در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و روزهای شنبه و یکشنبه آینده در ارتفاعات مرکزی البرز در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طی ۳ روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب فارس، جنوب کرمان و برخی مناطق هرمزگان رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و گاهی وقوع گردوخاک پیش‌بینی شده است.

در ۵ روز آینده در نیمه شرقی ایران به‌ویژه شمال سیستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و در سه روز آینده در برخی مناطق جنوب غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. طی ۲ روز آینده دریای خزر و شرق دریای عمان مواج می‌شود.

تداوم وزش بادهای شدید ۱۲۰ روزه

نوع مخاطره: وزش باد شدید توأم با گردوخاک، نقاط مستعد طوفان گردوخاک یا طوفان شن

منطقه اثر: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۵، پنج‌شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۶، جمعه ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ و شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۸: شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی.

اثر مخاطره: کاهش کیفیت هوا به‌سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها، سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت، آسیب به تأسیسات حساس به گردوخاک و سازه‌های سبک، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل به‌سبب کاهش شدید دید و تأخیر یا احتمال لغو پرواز.

توصیه: احتیاط در ترددها به‌ویژه بین‌شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز، خودداری از توقف و پارک خودرو اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، خودداری از انجام پروازهای سبک شامل گلایدر و بالگرد، لغو فعالیت‌های عمرانی و آمادگی مراکز بهداشتی و امدادی.