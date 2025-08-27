یونیسف: اسرائیل مانع ورود دارو به غزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی یونیسف در فلسطین در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که توزیع کمکهای بشردوستانه به غزه با مشکلات جدی مواجه است. مکملهای غذایی با کمبود شدید وارد میشوند و تنها تحت فشار جامعه بینالمللی امکان ورود دارند.
وی افزود: دریافت مجوز برای وارد کردن کمکها به غزه یک معضل واقعی برای ما تبدیل شده است. اسرائیل همچنان ورود بسیاری از داروها را به بهانه غیرضروری بودن آنها ممنوع میکند.
سخنگوی یونیسف بیان کرد: جامعه بینالمللی باید از محکومیت صرف، به اقدامات عملی و واقعی روی آورد.
همزمان، فیلیپ لازارینی، کمیسر آژانس آنروا هشدار داد: هیچ مکانی امن در غزه وجود ندارد و هیچکس در امان نیست؛ هیچ توجیهی برای حملات گسترده به زندگی و هویت فلسطینیها وجود ندارد. کارکنان بهداشتی، خبرنگاران و امدادگران به طور بیسابقهای کشته شدهاند، به نحوی که مشابه آن در هیچ درگیری مدرن دیگری مشاهده نشده است.
وی افزود: گرسنگی تمامی ساکنان غزه را تهدید میکند، یا به مرگ تدریجی و خاموش یا هنگام جستجوی ناامیدانه غذا. بیمارستانها، مدارس، پناهگاهها و منازل روزانه هدف حمله قرار میگیرند و شرایط انسانی در غزه هر روز وخیمتر میشود.
