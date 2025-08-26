به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه سه شنبه در آئینی با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در تهران، از ۴ واحد صنعتی و یک پیشکسوت حوزه صنعت استان به عنوان برگزیدگان نمونه در سطح ملی تجلیل شد.

در این آئین که به مناسبت روز صنعت برگزار شد، از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، صنایع ریلی ایران، پمپ سازی نوید سهند و گروه صنعتی کاشی تبریز به عنوان واحدهای برگزیده ملی از آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.

همچنین حاج علی سالک نجاتی، مالک گروه صنعتی آناتا به عنوان پیشکسوت نمونه ملی از استان در این آئین مورد تجلیل قرار گرفت.

گفتنی است استان آذربایجان شرقی با بیش از ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنعتی، از قطب‌های اصلی تولید و صنعت کشور محسوب می‌شود و بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد استان متعلق به بخش خصوصی است.