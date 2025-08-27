  1. استانها
  2. سمنان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

تاکید بر ترویج مجازات‌های بدل از حبس در استان سمنان

تاکید بر ترویج مجازات‌های بدل از حبس در استان سمنان

شاهرود- رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار ترویج مجازات‌های بدل از حبس در مجموعه دستگاه قضایی این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری شاهرود از بازدید چند ساعته خود از مجموعه دادگستری شهرستان خبر داد و بیان کرد: در این بازدیدها شعب حل اختلاف مورد هدف بودند.

وی با بیان اینکه این شعب در راستای توسعه سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی بسیار تأثیر گذار هستند افزود: بهره گیری از ظرفیت معتمدان محلی، و صلح یاران و میانجی‌گران از جمله مهمترین موضوعاتی است که باید در شورای حل اختلاف به صورت جدی دنبال شود.

رئیس دادگستری استان سمنان همچنین گفت: بهره‌گیری از این ساز و کار نقش مهمی در جایگزین‌های مناسب در رسیدگی‌های قضائی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

اکبری افزود: رعایت نظم اداری و ظاهری شعب و بخش‌های ستادی از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بازدید از دستگاه قضائی و حل اختلاف استان سمنان به آن اشاره داریم.

وی ادامه داد: نظم، انضباط و آراستگی محیط کار، نشانه احترام به حقوق مردم و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضائی است و باید به‌عنوان یک اصل در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین گفت: توصیه ما به کارکنان دستگاه قضائی و حل اختلاف این است که باید بین برخورد قاطع با مجرمان و اعمال ارفاق قانونی در موارد مقتضی، توازن هوشمندانه برقرار باشد.

کد خبر 6572589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها