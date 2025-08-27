به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری شاهرود از بازدید چند ساعته خود از مجموعه دادگستری شهرستان خبر داد و بیان کرد: در این بازدیدها شعب حل اختلاف مورد هدف بودند.

وی با بیان اینکه این شعب در راستای توسعه سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی بسیار تأثیر گذار هستند افزود: بهره گیری از ظرفیت معتمدان محلی، و صلح یاران و میانجی‌گران از جمله مهمترین موضوعاتی است که باید در شورای حل اختلاف به صورت جدی دنبال شود.

رئیس دادگستری استان سمنان همچنین گفت: بهره‌گیری از این ساز و کار نقش مهمی در جایگزین‌های مناسب در رسیدگی‌های قضائی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

اکبری افزود: رعایت نظم اداری و ظاهری شعب و بخش‌های ستادی از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بازدید از دستگاه قضائی و حل اختلاف استان سمنان به آن اشاره داریم.

وی ادامه داد: نظم، انضباط و آراستگی محیط کار، نشانه احترام به حقوق مردم و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضائی است و باید به‌عنوان یک اصل در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین گفت: توصیه ما به کارکنان دستگاه قضائی و حل اختلاف این است که باید بین برخورد قاطع با مجرمان و اعمال ارفاق قانونی در موارد مقتضی، توازن هوشمندانه برقرار باشد.