ساعت کاری ادارات قم تا پایان شهریور از ۶ تا ۱۳ تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحماننیا با اشاره به مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی گفت: ساعت کاری تمامی دستگاهها، نهادها، شهرداریها، بانکها و بیمههای استان قم تا ۳۱ شهریور، از ساعت ۶ تا ۱۳ تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس همین مصوبه نیز روزهای پنجشنبه تا پایان شهریور تعطیل خواهد بود.
وی ادامه داد: بر خلاف برخی اخبار این تصمیم با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و تأمین آسایش شهروندان اتخاذ شده و قم نیز همانند سایر استانها مشمول این مصوبه است.
رحماننیا تصریح کرد: واحدهای خدماتی، عملیاتی، آموزشی و بهداشتی که مستقیماً به مردم ارائه خدمت میدهند، از جمله بیمارستانها و مراکز درمانی، مطابق مأموریت خود موظف به تداوم فعالیت در ساعات مورد نیاز هستند.
نظر شما