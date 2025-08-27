به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه امروز چهارشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که بازرسان آژانس به سایت هستهای ایران رسیدهاند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شد که اولین تیم بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از مذاکره با تهران به ایران بازگشتهاند.
«لارنس نورمن»، خبرنگار روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» نیز پیش از آن در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرده بود: در کنفرانسی در آمریکا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که گفتگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند. هنوز مشخص نیست آیا این اظهارات به معنای توافق رسمی میان ایران و آژانس برای بازگشت بازرسان یا تنها پیشبینی مدیرکل آژانس در این زمینه است.
رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که در ادامه مذاکرات چندی پیش معاون آژانس در تهران؛ هیأت کشورمان با معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان در وین دیدار کرد.
در این دیدار، طرفین ضمن ادامه مباحث مطروحه در تهران، در خصوص چگونگی تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عنایت به وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و در چارچوب قانون جدید مصوب مجلس بحث و تبادل نظر نموده و شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران برای تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبیین شد.
نجفی تصریح کرد: طرفین در این دور از گفتگوها پیشرفت داشتند و قرار شد گفتگوها برای تدوین شیوهنامه ترتیبات تعاملات در چارچوب قانون مجلس ادامه یابد.
