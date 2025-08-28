علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم ادای احترام به مقام شهدا در سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهدا چراغ راه کشور هستند، ابراز داشت: امروز می‌بایست با تاسی از شهدا راه خدمت به مردم ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه شهدا بدون هیچ چشم داشتی از خاک وطن دفاع و جان خود را فدا کردند، افزود: در برهه کنونی نیز می‌بایست همین مسیر راه شهدا الگو مدیران واقع شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم و پاس‌داشت آرمان‌های انقلاب مورد تاکید است، ابراز داشت: این همان مطلبی که مدیران آموزش و پرورش باید در صدر کار خود قرار داده و برای تعلیم و تربیت نسل فردا کوتاهی نکنند.

کاظمی اضافه کرد: هزینه کرد روی نسل امروز جامعه سرمایه گذاری برای آینده این سرزمین است لذا دستگاه‌های مختلف نیز باید در مسیر تحقق اهداف آموزش و پرورش همسو و همراه شوند.

وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگو سازی از شهدای شاخص در برنامه‌های آموزش و پرورش قرار دارد تا این نسل با قهرمانان وطن آشنا و آنها را الگوی خود قرار دهند.