سمنان- وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شهدا بدون چشمداشت از وطن دفاع کردند، گفت: امروز مدیران باید همین مسیر را ادامه دهند و دستگاه‌های مختلف برای تحقق اهداف، آموزش و پرورش را همراهی کنند.

علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم ادای احترام به مقام شهدا در سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهدا چراغ راه کشور هستند، ابراز داشت: امروز می‌بایست با تاسی از شهدا راه خدمت به مردم ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه شهدا بدون هیچ چشم داشتی از خاک وطن دفاع و جان خود را فدا کردند، افزود: در برهه کنونی نیز می‌بایست همین مسیر راه شهدا الگو مدیران واقع شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم و پاس‌داشت آرمان‌های انقلاب مورد تاکید است، ابراز داشت: این همان مطلبی که مدیران آموزش و پرورش باید در صدر کار خود قرار داده و برای تعلیم و تربیت نسل فردا کوتاهی نکنند.

کاظمی اضافه کرد: هزینه کرد روی نسل امروز جامعه سرمایه گذاری برای آینده این سرزمین است لذا دستگاه‌های مختلف نیز باید در مسیر تحقق اهداف آموزش و پرورش همسو و همراه شوند.

وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگو سازی از شهدای شاخص در برنامه‌های آموزش و پرورش قرار دارد تا این نسل با قهرمانان وطن آشنا و آنها را الگوی خود قرار دهند.

