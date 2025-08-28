حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه اظهار داشت: اگر کشورهای اروپایی این مکانیسم را علیه ایران فعال کنند، جمهوری اسلامی ناچار است از انپیتی خارج شود.
وی افزود: این اقدام در پاسخ به بیتعهدی طرفهای اروپایی است که طی سالهای گذشته نه تنها به تعهدات خود پایبند نبودهاند، بلکه با اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی تلاش کردهاند ایران را محدود کنند.
وی با بیان اینکه روند مذاکرات هستهای و تلاش برای همکاری با آژانس در شرایطی که طرفهای مقابل به تعهدات خود عمل نکردهاند، نتیجه ملموسی نداشته است، خاطرنشان کرد: در زمان مذاکرات، برخی کشورهای اروپایی و آمریکا عملاً جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز کردند و اقدامات آنها نشان داد که راه همکاری منطقی و متقابل بسته است.
یزدیان ادامه داد: خروج آمریکا از برجام نیز این واقعیت را روشن ساخت که بسیاری از اقدامات طرفهای غربی نه تنها قانونی نبوده بلکه نقض تعهدات بینالمللی و مفاد توافقنامهها محسوب میشود.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، ایران ناچار است تصمیماتی اتخاذ کند که منافع ملی و امنیت هستهای کشور را حفظ نماید و پیام روشنی به طرفهای متخلف ارسال کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: فعال شدن مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، بهطور عملی نمیتواند تغییری در محدودیتها یا شرایط موجود ایجاد کند، زیرا تحریمها و محدودیتهای عمده پیشتر اعمال شدهاند و جمهوری اسلامی همچنان با فشارهای شدید اقتصادی مواجه است.
یزدیان تصریح کرد: بنابراین خروج ایران از انپیتی، اقدامی پیشبینیشده و متناسب با بیتعهدی طرفهای اروپایی و آمریکاست و نباید این موضوع بهعنوان اقدامی غیرمنطقی تعبیر شود.
وی افزود: ایران همواره آمادگی همکاری متقابل با آژانس را داشته و دارد، اما این همکاری باید متقابل و در چارچوب رعایت تعهدات طرفهای مقابل انجام شود.
یزدیان در پایان گفت: تجربه گذشته نشان داده که اعمال فشار و تحریمهای یکجانبه توسط طرفهای غربی، هیچگاه نتایج مثبتی برای روند مذاکرات و تعاملات بینالمللی نداشته است. از این رو، تصمیمات ایران در زمینه خروج یا کاهش همکاری با آژانس، در راستای دفاع از منافع ملی، حفظ امنیت هستهای و پاسخ به اقدامات غیرقانونی طرفهای اروپایی و آمریکایی اتخاذ شده است.
