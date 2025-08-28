  1. سیاست
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

یزدیان: پاسخ ایران به فعال شدن مکانیسم ماشه خروج از ان‌پی‌تی است

نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی، ایران ناچار به خروج از ان‌پی‌تی خواهد شد.

حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه اظهار داشت: اگر کشورهای اروپایی این مکانیسم را علیه ایران فعال کنند، جمهوری اسلامی ناچار است از ان‌پی‌تی خارج شود.

وی افزود: این اقدام در پاسخ به بی‌تعهدی طرف‌های اروپایی است که طی سال‌های گذشته نه تنها به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، بلکه با اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تلاش کرده‌اند ایران را محدود کنند.

وی با بیان اینکه روند مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای همکاری با آژانس در شرایطی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، نتیجه ملموسی نداشته است، خاطرنشان کرد: در زمان مذاکرات، برخی کشورهای اروپایی و آمریکا عملاً جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز کردند و اقدامات آنها نشان داد که راه همکاری منطقی و متقابل بسته است.

یزدیان ادامه داد: خروج آمریکا از برجام نیز این واقعیت را روشن ساخت که بسیاری از اقدامات طرف‌های غربی نه تنها قانونی نبوده بلکه نقض تعهدات بین‌المللی و مفاد توافقنامه‌ها محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، ایران ناچار است تصمیماتی اتخاذ کند که منافع ملی و امنیت هسته‌ای کشور را حفظ نماید و پیام روشنی به طرف‌های متخلف ارسال کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: فعال شدن مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، به‌طور عملی نمی‌تواند تغییری در محدودیت‌ها یا شرایط موجود ایجاد کند، زیرا تحریم‌ها و محدودیت‌های عمده پیش‌تر اعمال شده‌اند و جمهوری اسلامی همچنان با فشارهای شدید اقتصادی مواجه است.

یزدیان تصریح کرد: بنابراین خروج ایران از ان‌پی‌تی، اقدامی پیش‌بینی‌شده و متناسب با بی‌تعهدی طرف‌های اروپایی و آمریکاست و نباید این موضوع به‌عنوان اقدامی غیرمنطقی تعبیر شود.

وی افزود: ایران همواره آمادگی همکاری متقابل با آژانس را داشته و دارد، اما این همکاری باید متقابل و در چارچوب رعایت تعهدات طرف‌های مقابل انجام شود.

یزدیان در پایان گفت: تجربه گذشته نشان داده که اعمال فشار و تحریم‌های یک‌جانبه توسط طرف‌های غربی، هیچ‌گاه نتایج مثبتی برای روند مذاکرات و تعاملات بین‌المللی نداشته است. از این رو، تصمیمات ایران در زمینه خروج یا کاهش همکاری با آژانس، در راستای دفاع از منافع ملی، حفظ امنیت هسته‌ای و پاسخ به اقدامات غیرقانونی طرف‌های اروپایی و آمریکایی اتخاذ شده است.

