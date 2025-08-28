  1. استانها
تفکیک زباله از مبدا؛ کلید شهری پاک و پایدار

اراک- وزیر کشور گفت: تفکیک زباله از مبدا علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به عنوان یک راهکار حیاتی و کلید پایدار شهری محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح رسمی لندفیل بهداشتی پسماند اراک اظهار کرد:
این پروژه تأثیر مستقیمی بر ارتقای سلامت شهروندان، زیباسازی شهر و کاهش آلودگی محیط زیست دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: مشارکت شهروندان در تفکیک زباله از مبدا، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، بار فعالیت نیروهای خدماتی و محیط زیست را کاهش داده و روند اجرای پروژه‌ها را تسریع و با کیفیت‌تر می‌کند.

مؤمنی تصریح کرد: تفکیک زباله از مبدا، علاوه بر افزایش سرعت جمع‌آوری و فرآوری، هزینه‌های مدیریت پسماند را نیز به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وزیر کشور گفت: حفظ شهری سالم و پاک نیازمند همکاری شهروندان و انجام مسئولیت فردی در قبال محیط زیست است، در غیر این صورت مدیریت شهری با صرف منابع عمومی و تلاش بیشتر این وظیفه را انجام خواهد داد.

