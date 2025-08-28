https://mehrnews.com/x38SLJ ۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۹ کد خبر 6573335 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۹ افتتاح طرحهای هفته دولت توسط وزیر کشور در اراک اراک- در این ویدئو افتتاح طرحهای هفته دولت توسط وزیر کشور در اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 20 MB کد خبر 6573335 کپی شد مطالب مرتبط ۱۸ پروژه آموزشی هفته دولت در استان مرکزی به بهرهبرداری رسید افتتاح طرحهای دولت در ساوه توسط وزیر کشور تفکیک زباله از مبدا؛ کلید شهری پاک و پایدار توسعه انرژیهای خورشیدی و حمایت از سرمایهگذاران مورد توجه ویژه باشد برچسبها وزیر کشور اراک هفته دولت
نظر شما