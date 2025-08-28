  1. استانها
  2. مرکزی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۹

افتتاح طرح‌های هفته دولت توسط وزیر کشور در اراک

اراک- در این ویدئو افتتاح طرح‌های هفته دولت توسط وزیر کشور در اراک را ملاحظه می کنید.

کد خبر 6573335

