افتتاح ۱۸ پروژه بهداشتی و درمانی در استان وشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با ۷۲ پروژه فعال با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی، چهره سلامت استان را متحول می‌کند.

مجموعه پروژه‌های در دست اجرا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

وی تصریح کرد: مجموعه پروژه‌های در دست اجرا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، شامل ۷۲ پروژه مختلف در قالب اعتبارات استانی و ملی با متراژ ۱۲۸ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶ همت (۶ هزار میلیارد تومان) در بخش‌های مختلف در دست اجرا هستند.

دکتر اخلاقی اضافه کرد: از مجموع پروژه‌ها، ۱۸ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و با متراژ ۱۰ هزار مترمربع زیر بنا در هفته دولت سال جاری در سراسر استان افتتاح می‌شوند.

وی بیان کرد: پروژه مرکز جامع سلامت آبپخش با هزار و ۳۰۰ مترمربع زیربنا و ارزش اعتباری ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ شروع و هم اینک به بهره‌برداری می‌رسد.

اخلاقی افزود: توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی با هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا و ارزش اعتباری ۸۰۰ میلیارد ریال با ظرفیت ۳۰ تخت بیمارستانی در سال ۱۴۰۱ آغاز و امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بیان کرد: پانسیون ۱۶ واحدی پزشکان بیمارستان شهید گنجی با متراژ هزار و ۳۰۰ مترمربع و ارزش اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال که قرارداد تکمیلی آن در سال ۱۴۰۲ شروع و امروز به بهره برادری می‌رسد.

اخلاقی افزود: پایگاه سلامت شهید فرهی برازجان با متراژ ۱۵۹ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ آغاز و امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دو واحد پانسیون پزشکان مرکز سلامت روستای دهداران با متراژ ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ آغاز و امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بیان کرد: سالن ۵۰۰ نفره اجتماعات دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (آمفی‌تئاتر) با دو هزار و ۶۰۰ مترمربع زیر بنا و اعتباری بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و با ۵۰۰ نفر ظرفیت که عملیات تکمیلی آن از بعد از اسکلت از سال ۱۳۹۹ آغاز و امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

۵ پروژه بیمارستانی در استان بوشهر در حال احداث است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در حال حاضر ۵ پروژه بیمارستانی با اعتباری بالغ بر ۴ و نیم همت با مجموع ۷۳ هزار مترمربع زیربنا و ۷۳۴ تخت بیمارستانی در حال احداث است.

درصد پیشرفت پروژه‌ها

وی تصریح کرد: پروژه بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان با ظرفیت ۱۸۰ تخت درمانی و ۵۷ درصد پیشرفت، پروژه بیمارستان جایگزین فاطمه الزهرا (س) بوشهر با ظرفیت ۱۸۰ تخت درمانی با ۶۵ درصد پیشرفت، پروژه بیمارستان اعصاب و روان بوشهر با ظرفیت ۶۴ تخت درمانی با ۵۸ درصد پیشرفت، پروژه بیمارستان عسلویه با ظرفیت ۱۱۰ تخت درمانی با ۱۵ درصد پیشرفت و پروژه بیمارستان جایگزین کنگان با ظرفیت ۲۰۰ تخت درمانی با ۱۰ درصد پیشرفت نیز در دست احداث است.

پروژه‌های در دست اجرا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

اخلاقی افزود: ۴ واحد خانه بهداشت به متراژ ۳۴۰ مترمربع و با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال، ۱۰۳ واحد پانسیون طی ۱۶ پروژه مختلف به متراژ ۷ هزار و ۸۱۵ مترمربع با اعتبار هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال، ۹ پروژه مرکز جامع سلامت شهری به متراژ ۸۵۰۰ مترمربع با اعتبار هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال و ۳ پروژه مرکز جامع سلامت روستایی با متراژ هزار و ۵۵۰ مترمربع با اعتبار ۳۷۰ میلیارد ریال از جمله پروژه‌های در دست اجرا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۲ پروژه آموزشی دانشجویی (دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و سالن اجتماعات پردیس) به متراژ ۲۱ هزار و ۶۰۰ با اعتبار ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، ۶ پروژه پایگاه سلامت با متراژ ۱۰۰۰ مترمربع و با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال، ۸ پروژه اورژانس جاده‌ای و شهری و ساختمان ستاد اورژانس به متراژ سه هزار و ۹۵۳ مترمربع و اعتبار دو هزار و ۸۰ میلیارد ریال، سه پروژه آزمایشگاه به متراژ هزار و ۶۰۰ مترمربع با اعتبار ۵۲۰ میلیارد ریال، ۲ پروژه متفرقه با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و ۱۶ پروژه درمانی (شامل بیمارستان و کلینیک‌های تخصصی و درمانگاه‌ها و …) و به متراژ ۸۱ هزار و ۷۳۰ و با اعتبار ۴۶ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های در دست اجرا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.