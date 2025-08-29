به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در خطبههای نماز جمعه این هفته پایتخت، در مصلی امام خمینی (ره)، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز ولایت امام عصر (عج)، گفت: یکی از مصادیق تقوا حفاظت از سرمایهها است. مؤمنین در دو ماه [محرم و صفر] عرض ارادت به سید و سالار شهیدان اباعبدالله علیه السلام، اکنون سرمایه نورانی عظیمی را در اختیار دارند که بخش اعظمی از آن به دلیل راهپیمایی اربعین است.
وی افزود: اکنون باید برادران خواهران و جامعه ما از خداوند متعال توفیق بخواهند که این سرمایه را بتوانند حفظ کنند.
حجتالاسلام حاج علی اکبری تأکید کرد: از بزرگترین توصیههای تقوایی قرآن کریم، توصیه به وحدت است که خداوند متعال برای آن لفظ تقوای عالی را در قرآن فرمودند. با چنین سرمایه تقوایی است که میتوان انسجام خود را حفظ کرد و از ورود ویروس تفرقه به جامعه صیانت نمود و صف خود را در برابر دشمنان جنایتکار محکم نگه داشت.
وی با اشاره به حضور داشتن در هفته دولت، افزود: یاد شهیدان عزیزمان رجایی، باهنر و رئیسی، چهرههای درخشان، ماندگار و جاودان خدمت عاشقانه، صادقانه و مدبرانه در دولت را گرامی میداریم. به همین مناسبت، هفته دولت را داریم و به همه خدمتگزاران به مردم عزیزمان تبریک عرض میکنیم.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به قهرمانی تیم المپیاد نجوم و اختر فیزیک کشورمان در جهان، اظهار کرد: اتفاق بسیار جالبی که افتاده است این است که تیم المپیاد دانشآموزی نجوم و اخترفیزیک برای بار دوم مقام اول جهان را در این عرصه در بین ۶۴ کشور به دست آوردند. آنان همگی طلا گرفتند و پرچم پرافتخار ایران را برداشته و پیام بزرگی را به دنیا صادر کردند که در یادداشتهای روی دستشان نوشته بودند: «دانش با ترور خاموش نمیشود.» بدینوسیله از دانشمندان شهیدمان پس از این فتح بزرگ یاد کردند که آفرین دارد.
وی ادامه داد: من مناسبت می دانم به روح نگارگر زبردست کشور که خالق آثار برجسته و ترکیبی بدیع از هویت ایرانی و اسلامی، به روح مطهر آقای فرشچیان، طراح ارجمند ضریحهای مطهر رضوی و حسینی، احترام کنم و از خداوند متعال حشر با اولیا را ایشان تمنا کنم.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به روز پدافند هوایی، تصریح کرد: دهم شهریور روز پدافند هوایی است. چقدر مناسب است که در چنین مناسبتی از مجاهدان غیور و فداکار و با سلامت که در دل تاریکیها از آسمان پرافتخار جمهوری اسلامی سالها است حفاظت کردهاند، قدردانی کنیم، به ویژه در این دفاع ۱۲ روزه که مقاومت آنان شگفتانگیز بود. آنان در حالی که در معرض آسیبهای جدی بودند و حملات دشمن متوجه آنان بود، سنگرهای خود را ترک نکردند و بسیاری به شهادت رسیدند.
وی با یاد شهدا، بیان کرد: ارواح مطهر شهدای پدافند هوایی، شهدای عزیزمان در دفاع مقدس و همه شهدای میهن عزیزمان درود میفرستیم و امیدواریم سنگرهای استوار هرچه محکمتر و قویتر از قبل باقی بمانند.
حجتالاسلام حاج علی اکبری با تاکید به شرکت در پویش ایران همدل افزود: از همه شما برای شرکت در پویش ایران همدل که موضوع آن حمایت از کودکان غزه است صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. بار قبل که پویش برای لبنان اعلام شد، دهها کیلو طلا و کلی پول نقد جمعآوری شد و هماکنون باید برای مقاومت فلسطین و کودکان غزه این حمایت صورت بگیرد. از سویی امروز پنجم ماه ربیعالاول است که بنا بر روایتی، سالگرد رحلت بانوی بزرگوار اسلام، حضرت سکینه دختر امام حسین علیهالسلام است که به دانش و معرفت مجهز بود و به دست امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) پرورش یافته بود.
