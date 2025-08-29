  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

برخورد آمبولانس و پژو ۲۰۶ در بجنورد یک کشته و چند مصدوم برجای گذاشت

برخورد آمبولانس و پژو ۲۰۶ در بجنورد یک کشته و چند مصدوم برجای گذاشت

بجنورد- رئیس پلیس راهور خراسان شمالی از برخورد شدید آمبولانس و پژو ۲۰۶ در تقاطع حنایی بجنورد خبر داد و گفت: در این حادثه پسربچه‌ای ۹ ساله جان باخت و چند نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ هادی پرویزیان با اشاره به حادثه شب گذشته در تقاطع حنایی بجنورد اظهار کرد: در این سانحه، یک دستگاه پژو ۲۰۶ با یک دستگاه آمبولانس بنز به شدت برخورد کرد.

وی افزود: پس از این برخورد، پژو ۲۰۶ منحرف شد و با سه عابر پیاده که در کنار معبر ایستاده بودند و همچنین با یک دستگاه پژو ۲۰۶ پارک‌شده برخورد کرد.

رئیس پلیس راهور خراسان شمالی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، یک پسربچه ۹ ساله جان خود را از دست داد و دو عابر دیگر به همراه رانندگان هر دو خودرو دچار مصدومیت شدند.

سرهنگ پرویزیان با اشاره به نتایج بررسی‌های اولیه پلیس گفت: عدم رعایت حق تقدم از سوی راننده پژو و تجاوز از سرعت مجاز توسط آمبولانس، هر کدام به میزان ۵۰ درصد در وقوع این حادثه نقش داشته‌اند.

کد خبر 6573600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها