نقد سازنده عامل پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با سفارش خود و نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: تقوایی که مولایمان امیرالمؤمنین (ع) بارها بر آن سفارش کرده‌اند، باید با نیت پاک و اراده‌ای مصمم همراه باشد. اگر یکی از این دو ناقص باشد، انسان به مقصد نمی‌رسد.

وی با اشاره به اهمیت تفکر عمیق و صحیح در زندگی افزود: انسان باید بیندیشد که از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا می‌رود. امیرالمؤمنین (ع) در همین زمینه می‌فرمایند که تفکر صحیح مقدمه تصمیم‌گیری‌های محکم و اراده قوی است.

امام جمعه سنقر در ادامه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) فرمودند که مردم باید از خدمتگزاران کشور و رئیس‌جمهور حمایت کنند. این حمایت، احترام به رأی مردم و پاسداشت مردم‌سالاری دینی است. تضعیف دولت اجرایی به معنای تضعیف کل کشور است، چراکه دولت قلب تپنده نظام است و مدیریت اقتصاد، امنیت و خدمات کشور را بر عهده دارد.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: ما در شرایط جنگ ترکیبی هستیم و اگر ظاهراً آتش‌بسی وجود دارد، این به معنای صلح نیست. در چنین شرایطی نقد دولت باید کارشناسی و درون‌گفتمانی باشد، نه تخریب‌کننده و یأس‌آفرین. نقد باید مستند، منصفانه، همراه با ادب و ارائه راهکار باشد تا اعتماد مردم به نظام حفظ شود.

وی تصریح کرد: برخی تنها به نقد بسنده می‌کنند، اما ارائه راهکار مهم‌تر است. کسی که نقد می‌کند باید امیدآفرین باشد و مردم را مأیوس نکند، همان‌گونه که رهبر انقلاب در همه بیانات خود بر امید و صبر انقلابی تأکید دارند.

امام جمعه سنقر با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در هشتم شهریور گفت: این شهیدان مظهر اخلاص، تلاش و پرکاری بودند و امروز مدیران کشور باید آن‌ها را الگوی خود قرار دهند. مقام معظم رهبری نیز در وصف شهید رئیسی همین ویژگی‌ها را بیان کردند؛ مردمی بودن، خستگی‌ناپذیری و تلاش بی‌وقفه از ویژگی‌های مدیران انقلابی است.

وی ادامه داد: یک مدیر باید بیش از همه نیروهایش تلاش کند و در کنار مدیریت، اهل معنویت، دعا و توسل باشد تا بتواند مشکلات را برطرف کند. همان‌طور که رزمندگان در دوران دفاع مقدس با ایمان و توکل توانستند جبهه‌ها را فتح کنند، امروز هم ایمان و توکل در مدیریت کشور یک ضرورت است.

حجت‌الاسلام رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) اظهار داشت: امام حسن عسکری (ع) از مظلوم‌ترین امامان بودند. شیعیان در آن دوران دچار تردید شدند و همین بی‌اعتمادی‌ها زمینه‌ساز غیبت امام عصر (عج) شد. تا مردم تغییر نکنند و فرهنگ جامعه اصلاح نشود، ظهور اتفاق نخواهد افتاد.

وی افزود: در روایات آمده است که اگر جامعه فرهنگ و رفتار منتظران واقعی را داشته باشد، غیبت پایان خواهد یافت. بنابراین کار فرهنگی و تربیت دینی در جامعه امروز ما باید به عنوان اولویت جدی دنبال شود، چراکه زمینه‌ساز ظهور است.

امام جمعه سنقر با ذکر روایتی از امام حسن عسکری (ع) درباره اهمیت کار فرهنگی گفت: امام فرمودند اگر کسی در حال غرق شدن باشد و دیگری در حال از دست دادن ایمانش، نجات کسی که در معرض از دست دادن ایمان است، اولویت دارد؛ زیرا بی‌ایمانی سرنوشت انسان را تباه می‌کند.

وی روز تعاون و نقش مهم تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی را یادآور شد و تصریح کرد: مقام معظم رهبری تأکید دارند که تعاونی‌ها می‌توانند در عدالت اقتصادی نقش‌آفرین باشند و مشکلات معیشتی را کاهش دهند. حرکت‌های جهادی و مردمی که در بحران‌هایی مثل کرونا جلوه‌گر شد، نمونه‌ای از روحیه تعاون و همیاری در جامعه است.

امام جمعه سنقر در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) و توفیق خدمتگزاران نظام گفت: پروردگارا، به محمد و آل محمد، چشم‌های ما را به جمال حضرت بقیه‌الله الاعظم روشن بگردان، باران رحمتت را از ما دریغ مدار، و به مسئولان و خدمتگزاران این نظام توفیق خدمت خالصانه و جهادی عطا فرما.