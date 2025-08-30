  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۳۵

روئینگ قهرمانی آسیا جوانان و زیر ۲۳ سال-شنیانگ چین؛

دختر قایقران ایران صاحب طلای آسیا شد

سها فخری در مسابقات قایقرانی جوانان آسیا و در ماده روئینگ، صاحب اولین مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هشتم شهریور ماه و در روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر ۲۳ سال در شنیانگ چین ، سها فخری در فینال تکنفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از قزاقستان، ژاپن، چین، هنگ‌کنگ و کویت با ثبت زمان ۷:۴۵.۲۰ دقیقه با اقتدار طلای این ماده را کسب کرد.

در این ماده نماینده کشور چین و قزاقستان اول و دوم شدند.

در ادامه، بهراد لگاری‌نژاد در فینال تکنفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از هنگ‌کنگ، چین تایپه، ازبکستان،چین و کره با زمان ۷:۱۰.۳۴ دقیقه جایگاه پنجمی مسابقات را کسب کرد. در این رقابت نماینده ازبکستان، کره و چین تایپه به ترتیب اول تا سوم شدند

این مسابقات برای دیگر ملی‌پوشان کشورمان نیز ادامه دارد.

