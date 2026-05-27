۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

پیش‌بینی برداشت ۲هزار تن زردآلو از باغات میامی؛ ۳۵۰ هکتار باغ بارور

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از پیش‌بینی برداشت دو هزار تن زردآلو از ۳۵۰ هکتار باغ بارور در این شهرستان خبر داد و کیفیت استثنایی محصول را مرهون شرایط آب‌وهوایی مناسب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر چهارشنبه در بازدید از باغات زردآلو میامی سطح این باغات را ۳۵۰ هکتار در این شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: این باغات زردآلو هم اکنون وارد مرحله بازدهی اقتصادی شده است.

وی توضیح داد: ارقام مختلف زردآلو شامل رجبعلی، قوامی، غیاثی، جهانگیری و غیره در باغات این شهرستان به چشم می خورد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی از آغاز فصل برداشت زردآلو خبر داد و اضافه کرد: طبق برآوردها برداشت دو هزار تن زردآلو از باغات این شهرستان پیش بینی می شود.

حسینی به کیفیت محصول زردآلو میامی اشاره کرد و اظهار داشت: شرایط آب و هوایی مناسب به ویژه زمان گل دهی و تشکیل میوه را دلیل طعم و کیفیت خوب این محصول بوده است.

وی با اشاره به اینکه برداشت تا اواخر تیرماه ادامه دار است، افزود: از باغداران درخواست داریم تا با در نظر گرفتن نکات فنی از ضایعات محصول جلوگیری کنند.

