به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر چهارشنبه در بازدید از باغات زردآلو میامی سطح این باغات را ۳۵۰ هکتار در این شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: این باغات زردآلو هم اکنون وارد مرحله بازدهی اقتصادی شده است.

وی توضیح داد: ارقام مختلف زردآلو شامل رجبعلی، قوامی، غیاثی، جهانگیری و غیره در باغات این شهرستان به چشم می خورد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی از آغاز فصل برداشت زردآلو خبر داد و اضافه کرد: طبق برآوردها برداشت دو هزار تن زردآلو از باغات این شهرستان پیش بینی می شود.

حسینی به کیفیت محصول زردآلو میامی اشاره کرد و اظهار داشت: شرایط آب و هوایی مناسب به ویژه زمان گل دهی و تشکیل میوه را دلیل طعم و کیفیت خوب این محصول بوده است.

وی با اشاره به اینکه برداشت تا اواخر تیرماه ادامه دار است، افزود: از باغداران درخواست داریم تا با در نظر گرفتن نکات فنی از ضایعات محصول جلوگیری کنند.