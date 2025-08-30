به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نادرخانی صبح شنبه در آئین بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه شهر زنجان اشاره به ظرفیت ایجاد شده در تصفیهخانه فاضلاب شهر زنجان اظهار داشت: با بهرهبرداری از دو مدول این تصفیهخانه، امکان پوشش کامل جمعیتی بیش از ۴۱۰ هزار نفر فراهم شده است و این ظرفیت میتواند جمعیتی بیش از این میزان را نیز تحت پوشش قرار دهد. تاکنون دو مدول با ظرفیتهای ۳۲ هزار مترمکعب و ۴۰ هزار مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری رسیده که جمعیتی حدود ۱۷۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد. برای اجرای این دو مدول، بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
نادرخانی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب افزود: از مجموع ۸۶۰ کیلومتر شبکه مورد نیاز، تاکنون ۴۴۰ کیلومتر احداث شده و اجرای ۴۲۰ کیلومتر باقیمانده باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تکمیل این طرح از سه جنبه حائز اهمیت است، ادامه داد: تکمیل چرخه آب و تأمین پساب مورد نیاز صنایع؛ فقدان ظرفیت جذب در چاههای جذبی و لزوم ایجاد شبکه برای اتصال مشترکان و جلوگیری از تحمیل هزینههای مازاد به سرمایهگذار در صورت بلااستفاده ماندن ظرفیت موجود از موارد مهم اجرای این طرح است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۴۸ هزار مترمکعب پساب در این تصفیهخانه تولید میشود که ۳۳ هزار و ۸۵۱ مترمکعب آن واگذار شده و ۲۵ هزار مترمکعب دیگر آماده واگذاری است. در این خصوص مزایدههای لازم انجام شده و در انتظار متقاضیان برای استفاده از پساب هستیم.
وی در ادامه به پروژههای آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: استان زنجان دارای حدود ۳۵۰ روستا با مشکل تأمین آب است که برای رفع آن، ۲۷۰ پروژه در دست اجرا قرار دارد. امسال یکی از دشوارترین سالها در حوزه آبرسانی روستایی را پشت سر گذاشتهایم و برای جلوگیری از بروز بحران، نیازمند حمایت و مساعدت مالی دستگاههای مرتبط هستیم تا بتوانیم خدماترسانی مطلوبی به روستاییان ارائه دهیم.
نادرخانی از تکمیل پروژه جمعآوری خطوط چاههای شمال شهر خبر داد و تصریح کرد: این پروژه به طول بیش از دو کیلومتر اجرا شده و با بهرهبرداری از آن، مشکل کمآبی در شمال شهرک زنجان به طور کامل و پایدار مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با قدردانی از تلاشهای مجموعه دستاندرکاران و سرمایهگذاران گفت: با تکمیل این پروژهها، استان زنجان خواهد توانست از بروز بحرانهای آبی در آینده پیشگیری کرده و گامهای مؤثری در مسیر توسعه پایدار شهری و روستایی بردارد.
