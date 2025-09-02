لقب جالب یونانی ها به طارمی؛ کار سخت مهاجم ایرانی در المپیاکوس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «in» یونان، مهدی طارمی ملقب به «شاهزاده ایران»، اینتر را پشت سر گذاشت و به المپیاکوس پیوست؛ انتقالی که بازتاب گسترده‌ای داشت.

طارمی پیشنهادهایی از انگلیس، ایتالیا، ترکیه و حتی برزیل داشت، اما انتخاب او پیرائوس بود. دلیل اصلی این انتخاب حضور المپیاکوس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا عنوان شده است. «قرمزها» در گروهی فوق‌العاده دشوار با تیم‌هایی چون آرسنال، بارسلونا، رئال مادرید، آیندهوون، آژاکس، بایر لورکوزن، پافوس و غیرت هم‌گروه شده‌اند. بنابراین طارمی بار دیگر این شانس را دارد تا مقابل غول‌های اروپایی بازی کند و آمار ارزشمند خود را که شامل ۱۱ گل، ۸ پاس گل و گرفتن ۲ پنالتی در ۳۸ بازی لیگ قهرمانان است، بهبود ببخشد.

با این حال حضور او در المپیاکوس آسان نخواهد بود. در خط حمله ایوب الکعبی حضور دارد که فصل گذشته دومین گلزن سوپرلیگ با ۱۸ گل بود. همچنین یارمچوک، ژلسون مارتینز و هافبک‌هایی مانند یوسف یازیجی، رمی کابه‌لا و تیکینیو گزینه‌های پرقدرت دیگری هستند. ژوزه لوئیس مندیلیبار باید راهی پیدا کند تا طارمی را در ترکیب پرستاره‌اش جای دهد، جایی که رقابت بسیار شدید خواهد بود.

برای خود بازیکن، انتخاب المپیاکوس یک فرصت است. او سومین ایرانی است که پیراهن المپیاکوس را بر تن می‌کند، پس از کریم انصاری‌فرد و احسان حاج‌صفی. همچنین نهمین بازیکن ملی‌پوش ایران در تاریخ سوپرلیگ یونان محسوب می‌شود. نمونه انصاری‌فرد، که در ۴۸ بازی برای «قرمزها» ۲۲ گل زد و جام قهرمانی کسب کرد، می‌تواند الگویی برای طارمی باشد تا او هم ردپای خود را در پیرائوس بر جای بگذارد.

برای المپیاکوس، جذب مهدی طارمی سرمایه‌گذاری بزرگی برای افزایش اعتبار بین‌المللی و تقویت تجربه اروپایی است. برای خود طارمی، این یک چالش شخصی به شمار می‌رود: اینکه نشان دهد حتی در ۳۳ سالگی توانایی و کیفیت لازم برای رویارویی با بهترین‌های فوتبال اروپا را دارد و می‌تواند به قله‌های تازه‌ای دست یابد.

«شاهزاده ایران» در آستانه یک چالش هیجان‌انگیز قرار دارد: شروع مرحله‌ای تازه از فوتبالش در کشوری جدید، با هدفی دوگانه؛ فتح جام‌ها در یونان و بازنویسی نام خود در شب‌های بزرگ اروپا.