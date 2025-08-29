دولت افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی را به تصویب رساند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد جمالیان شامگاه جمعه در آئین گرامیداشت روز پزشک و داروساز در اراک اظهار کرد: در حال حاضر، بسیاری از پزشکان جوان با مشکلات جدی در تأمین مخارج زندگی مواجه هستند.

وی افزود: در پی توجه به مشکلات اقتصادی و تورم چند ساله، به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در پزشکان جوان و تازه‌کار اتخاذ شده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حقوق دستیاران پزشکی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌ها و تورم به‌طور چشمگیری کاهش یافته بود.

وی ادامه داد: این افزایش ۱۰۰ درصدی، دستیاران پزشکی را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد و اکنون حقوق این گروه از پزشکان با حقوق سایر کارمندان دولتی قابل مقایسه است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط دشوار مالی پزشکان، به ویژه دستیاران پزشکی، گفت: این تغییرات باعث می‌شود تا پزشکان جوان و تازه‌کار که به تازگی وارد عرصه درمان شده‌اند، از نظر مالی شرایط بهتری داشته باشند و قادر به ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود با انگیزه بیشتر باشند.

جمالیان افزود: افزایش هزینه‌ها و تورم، فشارهای زیادی را به جامعه پزشکی وارد کرده است و در کنار این مسائل، تعرفه‌های پزشکی در بسیاری از موارد به‌روز نشده و این موضوع نیز بر وضعیت اقتصادی پزشکان تأثیر منفی گذاشته است.

طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از ماه آینده آغاز می‌شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیمات وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جاری اظهار کرد: تعرفه‌های پزشکی در سال جاری افزایش یافته که این خود گامی مهم در جهت بهبود شرایط کاری پزشکان و کاهش فشارهای مالی است.

وی افزود: این تنها یکی از اقدامات وزارت بهداشت است و دولت در حال پیگیری سایر راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی جامعه پزشکی است.

جمالیان به طرح پزشک خانواده که قرار است در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از ماه آینده آغاز شود، اشاره کرد و ادامه داد: این طرح، یکی از اقدامات مؤثر وزارت بهداشت است که می‌تواند رابطه مالی میان پزشک و بیمار را کاهش دهد و به نفع هر دو طرف باشد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح کاهش هزینه‌های درمانی برای مردم و رفع برخی نگرانی‌های مالی پزشکان است.

جمالیان گفت: این تغییرات نه تنها به نفع جامعه پزشکی است، بلکه در راستای تأمین سلامت عمومی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در کشور نیز خواهد بود.