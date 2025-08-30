بازخوانی کارنامه سران احزاب ایران از مصباح یزدی تا محمدرضا خاتمی

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات سوره مهر تازهترین اثر خود با عنوان «نسل دوم احزاب؛ بیست روایت از معماران سیاست» به قلم محمدمهدی اسلامی و سیدحامد حسینی را منتشر کرد. این اثر به بررسی زندگی و فعالیتهای ۲۰ چهره شاخص سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی میپردازد.
کتاب با بازخوانی تحزب اسلامی و تجربه احزاب در ایران تلاش میکند خلاءهای مهم در عرصه سیاسی کشور را آشکار کند. در مقدمه اثر به سخنان رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۷ اشاره شده که کمتر به آن توجه شده است؛ بیانی که بر معنای صحیح حزب، هدایت فکری مردم، دوری از حزبگرایی صرفاً قدرتطلب و اهمیت کادرسازی سیاسی تأکید دارد.
نویسندگان در این مقدمه به بازخوانی کارنامه احزاب مختلف و نقش آنان در تحولات سیاسی کشور پرداختهاند و تفاوت میان حزبِ الهی و حزب قدرتطلب را روشن کردهاند.
در این اثر، ۲۰ شخصیت بررسی شدهاند که شامل آیتالله مصباح یزدی، آیتالله مهدویکنی، شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، آیتالله سید احمد علمالهدی، حبیبالله عسگراولادی، محمد شریعتمداری، محمد عطریانفر، محمد نبی حبیبی، محمد جواد حقشناس، محمدرضا باهنر، حسن غفوریفرد، مصطفی پورمحمدی، محسن رفیقدوست، سید علیاکبر پرورش، جواد منصوری، سید محمد حسینی، محمد قوچانی، امیررضا واعظآشتیانی، یحیی آلاسحاق و سید محمدرضا خاتمی هستند. هر یک از این افراد با تأکید بر تجربهها و فعالیتهای سیاسی خود، نقشهای مختلفی در شکلگیری جریانهای سیاسی و تحزب در ایران ایفا کردهاند.
کتاب ضمن بازخوانی گفتوگوهای انجامشده با عناصر شکلدهنده احزاب، مسیر فعالیتهای حزبی و خطاهای رخ داده در دهههای گذشته را مستند میکند و نشان میدهد چگونه برخی احزاب دولتساخته یا وابسته به بیگانگان، تجربه تحزب واقعی را تحتتأثیر قرار دادهاند.
نویسندگان ضمن تأکید بر نگاه رهبر انقلاب، احزاب را ابزار هدایت فکری و کادرسازی برای اداره کشور معرفی کرده و تجربههای گذشته را بازخوانی کردهاند.
این اثر همچنین به بررسی عملکرد مجالس و نقش احزاب در اداره کشور پرداخته و نشان میدهد که بسیاری از ائتلافها و فهرستهای انتخاباتی بدون پشتوانه برنامهمحور و کادرسازی واقعی شکل گرفتهاند و پس از انتخابات پاسخگویی به رأیدهندگان را نداشتهاند. به اعتقاد نویسندگان، ثبت و بازخوانی تجربههای حزبی برای جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته اهمیت بسیاری دارد و کتاب «نسل دوم احزاب» با هدف ارائه یک تحلیل تاریخی و سیاسی جامع در این زمینه منتشر شده است.
برشی از متن این کتاب:
قریب به نیم قرن تاریخ جمهوری اسلامی چندین حزب به قهقرا رفته را تجربه نموده و ثبت نکردن واقعیتهای این احزاب که به انحلال یا رکود آنها منتهی شده است میتواند تکرار مکرر این تجربه تلخ باشد که به نابودی امکانات و استعدادهای متعدد منجر شد.
این کتاب در گفتوگو با بیست فعال حزبی که گرایشهای مختلف سیاسی دارند. فراز و فرود تحزّب در دهههای دوم تا چهارم انقلاب جمهوری اسلامی ایران را کاوش کرده است. تاریخ این گفتوگوها از ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ بوده است و بسیاری از آن جمع اینک به دیار باقی شتافتهاند. لذا با گذشت بیش از یک دهه از ضبط آنها، علاوهبر اهمیت سیاسی، ارزش افزوده تاریخی نیز یافته است.
کتاب «نسل دوم احزاب» میتواند مرجعی مناسب برای بررسی تاریخ تحزب و سیاست در ایران باشد و همچنین، دریچهای تازه برای شناخت نسل دوم فعالان سیاسی کشور فراهم کند.
انتشارات سوره مهر، کتاب «نسل دوم احزاب» نوشته محمدمهدی اسلامی و سیدحامد حسینی را در ۴۶۴ صفحه و بهای ۴۹۵ هزار تومان روانه کتابفروشیها کرده است.
نظر شما