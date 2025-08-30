گازگرفتگی در چاه اسفراین جان دو کارگر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آتشنشانی بجنورد، علی یکدل اظهار کرد: این حادثه در شهرستان اسفراین رخ داد و با درخواست کمک از آتشنشانی بجنورد، عملیات نجات بهصورت مشترک پیگیری شد.
وی افزود: فرد نخست هنگام انجام کار در چاه بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد و نفر دوم که برای نجات او وارد چاه شد، نیز دچار گازگرفتگی شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.
مدیرعامل آتشنشانی بجنورد تصریح کرد: تلاش نیروهای آتشنشانی برای انتقال جانباختگان به سطح زمین انجام شد، اما هر دو کارگر به دلیل استنشاق گاز سمی، جان خود را از دست دادند.
