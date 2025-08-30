  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

گازگرفتگی در چاه اسفراین جان دو کارگر را گرفت

بجنورد- مدیرعامل آتش‌نشانی بجنورد از فوت دو کارگر در چاه شهرستان اسفراین خبر داد که بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آتش‌نشانی بجنورد، علی یکدل اظهار کرد: این حادثه در شهرستان اسفراین رخ داد و با درخواست کمک از آتش‌نشانی بجنورد، عملیات نجات به‌صورت مشترک پیگیری شد.

وی افزود: فرد نخست هنگام انجام کار در چاه بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد و نفر دوم که برای نجات او وارد چاه شد، نیز دچار گازگرفتگی شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.

مدیرعامل آتش‌نشانی بجنورد تصریح کرد: تلاش نیروهای آتش‌نشانی برای انتقال جان‌باختگان به سطح زمین انجام شد، اما هر دو کارگر به دلیل استنشاق گاز سمی، جان خود را از دست دادند.

