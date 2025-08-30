تشریح دستاورهای دولت در استان؛از کاهش نرخ بیکاری تا افزایش اعتبارات

به گزارش یداله رحمانی پیش از ظهر شنبه در آئین بزرگداشت شهدای دولت با اشاره به اینکه یکی از سنتهای حسنه این ایام، بهرهبرداری از پروژهها در کنار زیارت آرامگاه شهدا و دیدار با مردم بود، اظهار کرد: هدف از این اقدامات، آن است که مردم به صورت عملی و ملموس از برکات خدمات دولت بهرهمند شوند، شاخصهای واقعی زندگی آنان ارتقا یابد و اطمینان حاصل کنند که جریان سازندگی، شنیدن صدای مردم و حرکت برای رفع مشکلات، امری مستمر و ادامهدار است.
افتتاح و کلنگ زنی ۸۷۷ طرح عمرانی و اقتصادی در استان
وی افزود: طی هفته دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۷۷ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری کلان بالغ بر ۱۰,۶۲۲ میلیارد تومان و با مشارکت ۲۶ دستگاه اجرایی مختلف، مورد بهرهبرداری قرار گرفت یا کلنگزنی شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به جزئیات این پروژهها پرداخت و تصریح کرد: تعداد ۶۸۹ طرح با اعتباری بالغ بر ۴,۶۳۷ میلیارد تومان و تعداد ۱۸۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵,۹۸۵ میلیارد تومان کلنگزنی کردیم.
اشتغال زایی ۶۷۸ نفر در ۶۷ طرح بزرگ اقتصادی
وی به ۶۷ پروژه اقتصادی متوسط و بزرگ با اعتباری بالغ بر ۲,۳۸۱.۵ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: پروژههای اقتصادی موجب اشتغال ۶۷۸ نفر به صورت مستقیم در بخشهای کشاورزی، صنعت، تعاون و ارتباطات شدهاست.
رحمانی بیان کرد: علاوه بر این، بیش از ۸۰۹ میلیارد تومان تسهیلات و منابع حمایتی از طریق دستگاههای مربوطه در قالب طرحهای خرد و اشتغالزا در طول یک سال گذشته پرداخت شده است.
۱۸ طرح اقتصادی در سفر رئیس جمهور افتتاح و کلنگ زنی میشوند
وی ادامه داد: همچنین ۱۸ پروژه بزرگ اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۰,۳۳۹ میلیارد تومان آماده شده که با کلنگزنی آنها ۴,۵۶۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد که به دلیل کلان بودن این پروژهها و برنامهریزی برای سفر قریبالوقوع هیئت دولت به استان، عملیات اجرایی آنها به آینده موکول شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حوزه انرژیهای نو و مطابق با سیاستهای کلان دولت، نیز اقدامات شایانی صورت گرفت و کلنگزنی ۳۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی با اعتباری بالغ بر ۱,۵۲۰ میلیارد تومان در شهرستانهای چرام و بهمئی. همچنین برنامهریزی برای کلنگزنی ۶۰۰ مگاوات دیگر در آیندهای نزدیک و قبل از سفر هیئت وزیران انجام شده است.
افتتاح و کلنگ زنی ۱۹۳ طرح در شهرستان بویراحمد
وی به طرحهای شهرستان بویراحمد به عنوان آخرین ایستگاه برنامههای هفته دولت در استان اشاره کرد و گفت: در حوزه عمرانی ۱۹۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲,۵۹۳.۳ میلیارد تومان مورد بهرهبرداری و کلنگزنی قرار گرفتند که ۱۵۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱,۹۵۷.۸ میلیارد تومان افتتاحی و ۳۷ پروژه کلنگزنی است.
رحمانی بیان کرد: در حوزه اقتصادی: ۴۱ پروژه اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱,۸۴۹.۵ میلیارد تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت که موجب ایجاد ۴۰۳ فرصت شغلی مستقیم شد، در کنار این پروژهها، بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان تسهیلات و کمکهای حمایتی در قالب طرحهای خرد (مانند پنلهای خورشیدی) در طول یک سال گذشته در این شهرستان پرداخت شده است.
وی ابراز کرد: این پروژهها تنها بخشی از حرکت بزرگ و مستمر سازندگی در استان است و پروژههای بزرگتر و کلانتر با برنامهریزی برای سفر هیئت محترم دولت به استان، در آیندهای نزدیر کلنگزنی و افتتاح خواهند شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور به عنوان یکی از مهمترین و دیرینترین مطالبات مردم، اظهار کرد: از معدود استانهای کشور هستیم که به شبکه آزادراه ملی متصل نیستیم که در سفر هیئت دولت به استان کلنگزنی خواهد شد.
وی با تشریح روند پیگیری این پروژه کلان تصریح کرد: برآورد هزینه این قطعه در مرحله انتخاب پیمانکار، حدود ۱,۸۵۰ میلیارد تومان و هزینه کل مسیر با احتساب تونلهای دوقلو بالغ بر ۱۸,۰۰۰ میلیارد تومان است.
عملیات لرزه نگاری در میدانهای گازی استان
رحمانی در ادامه به دیگر پروژههای شاخص ملی در استان اشاره کرد: لرزهنگاری میدانهای چهارگانه نفت و گاز: عملیات لرزهنگاری میادین «مختار»، «شورم» و «ریگ» و «دودرو» با اعتباری حداقل ۵,۰۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است، همچنین با دستور مستقیم وزیر نفت، منطقه عملیاتی نفت و گاز در شمال استان تشکیل خواهد شد.
مجتمع تفریحی- ورزشی و گردشگری نصر با دستور وزیر راه و شهرسازی، مقدمات راهاندازی این مجتمع در پارک جنگلی نصر فراهم میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین دستاوردهای دولت در بهبود شاخصهای کلان توسعه پرداخت و علل تاریخی محرومیت استان را اینگونه برشمرد: به دلیل وضعیت خاص استان، عمق محرومیت، شرایط جغرافیایی «۶۵ درصد وسعت استان با شیب بالای ۱۵ درصد که هزینه اجرای پروژهها را چندین برابر میکند» و پراکندگی شدید جمعیت «۱,۶۴۳ روستای دارای سکنه که تنها ۷۲۰ روستا بالای ۲۰ خانوار دارند»، شاخصهای استان همواره پایینتر از میانگین کشوری بوده است.
تشریح دستاوردهای دولت چهاردهم در کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد سپس مهمترین دستاوردهای دولت در یک سال گذشته را اینگونه برشمرد: حوزه برق ۱۶ پروژه حیاتی با اعتبار ۵,۳۳۹ میلیارد تومان تعریف شده که ۸ پروژه آماده بهرهبرداری است که با تکمیل این پروژهها، استان به جمع ۵-۶ استان برتر کشور در حوزه برق خواهد پیوست.
وی تخصیص ۱۵۵ درصدی اعتبارات و سهبرابر شدن اعتبارات مصوب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را از دیگر دستاوردهای این دولت در بخش آب بیان کرد.
رحمانی جرای پروژههایی با اعتبار ۱,۴۰۰ میلیارد تومان و ارتقای ۷-۸ پلهای رتبه استان در شاخص ارتباطات و فناوری اطلاعات را را دانست.
وی شاخص اقتصادی کاهش ۲.۶ درصدی نرخ بیکاری و کاهش ۸ درصدی نرخ تورم، کسب رتبه دوم کشور از لحاظ رشد تعداد شرکتهای دانشبنیان، منیت راه کسب رتبه اول کشور در کاهش تلفات جادهای با ۵۸ درصد کاهش در نوروز ۱۴۰۳، قرارگیری среди استانهای برتر کشور در حوزه گردشگری، آمادهسازی ۱۱۵ مدرسه از ۱۹۰ مدرسه در قالب نهضت ملی مدرسهسازی، ساماندهی ۶۵ پروژه بزرگ سرمایهگذاری با ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه ارزی، ۳۳ همت سرمایه ریالی و اشتغالزایی مستقیم برای ۱۵,۰۴۰ نفر را ازدیگر دستاوردهای دولت در استان برشمرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشکر از همه مردم، مسئولان و بهویژه شورای تأمین استان برای برقراری یکی از امنترین فضاههای کشور، خطاب به مدیران گفت: «ما حتی یک لحظه را نباید در خدمترسانی از دست دهیم زیرا تجربه توسعه جهانی نشان میدهد هیچ توسعهای بدون تحمل سختی توسط چند نسل و همدلی و همراهی همه جانبه اتفاق نمیافتد. تمامی ۸۰۰ هزار نفر جمعیت استان باید دست به دست هم دهند.
وی اضافه کرد: دولت نیز با تمام توان از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. ما باید بستری آرام برای توسعه فراهم کنیم و تنها برای نسل آینده و مردم دلیر، قهرمان و شهیدپرور استان آرزو و طلب داشته باشیم.
