ملاقات عمومی استاندار بوشهر در شهرستان جم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر چهارشنبه شب در حاشیه این ملاقات عمومی اظهار کرد: رفع مشکلات و دغدغههای مردم در مناطق مختلف شهری و روستایی در شهرستانهای استان مورد توجه و تاکید قرار دارد.
ارسلان زارع افزود: علاوه بر برنامه ملاقات عمومی که به طور مستمر در دفتر اینجانب برگزار میشود، با برنامهریزی دفتر بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری، دیدارهای چهره به چهره در هفته دولت، در شهرستانها نیز پیشبینی و برگزار میشود.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: دیدار چهره به چهره، فرصت مناسبی برای بیان دقیقتر مشکلات توسط مردم است که این مساله موجب شناخت بهتر مسائل مطرح شده میشود و در رفع مشکل نیز تأثیر دارد.
زارع تصریح کرد: امروز تعدادی از مردم جم با حضور در فرمانداری، مشکلات خود را مطرح کردند که دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.
مسعود شیرافکن مدیرکل بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر نیز در حاشیه ملاقات عمومی گفت: استاندار بوشهر تاکید زیادی بر ارتباط مستمر و بی واسطه با مردم دارد و این ملاقاتها در همین راستا برنامهریزی شده است.
وی اضافه کرد: امروز مشکلات مردم جم در حوزههای اشتغال، تسهیلات بانکی، طرحهای سرمایهگذاری، صنایع تبدیلی، درمان، اجتماعی و.... مطرح شد که دستورات لازم توسط دکتر زارع استاندار برای پیگیری و رفع دغدغههای مردم صادر شد.
