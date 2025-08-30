به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، ظهر شنبه در آئین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در هفت شهرستان استان تهران، بیش از ۶۶۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی شد. از این میزان، حدود ۷ هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های افتتاحی و مابقی به آغاز عملیات اجرایی اختصاص دارد، این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، خدماتی، اجتماعی و زیرساختی اجرا شده‌اند و از امروز، مردم شریف استان از مواهب آن بهره‌مند خواهند شد.

وزیر کشور با اشاره به بازدید از پروژه متروی اسلامشهر، گفت: این پروژه، که سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، در فاز نخست ظرفیت جابجایی ۱۴۰ هزار نفر در روز را خواهد داشت. این طرح نه‌تنها به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی کمک می‌کند، بلکه با صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های مردم، گامی مهم در توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک و سریع محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر چهار اولویت کلیدی در اجرای پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: همه پروژه‌ها باید با تمرکز بر تولید انرژی، مدیریت آب، پسماند و حمل‌ونقل عمومی طراحی و اجرا شوند. با توجه به تراکم بالای جمعیتی در دشت تهران و محدودیت‌های منابع آب و انرژی، راهی جز این نداریم که این چهار اولویت در تمامی اقدامات مدنظر قرار گیرد.

مؤمنی افزود: تمامی پروژه‌های دولتی که از این پس افتتاح می‌شوند، باید به‌صورت خودگردان از انرژی خورشیدی بهره‌مند باشند تا وابستگی به انرژی فسیلی کاهش یابد. این سیاست نه‌تنها به حفظ منابع برای آیندگان کمک می‌کند، بلکه در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور محترم برای توسعه پایدار است.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص معضل فاضلاب اسلامشهر، که سال‌هاست مردم این منطقه را رنج می‌دهد، گفت: استاندار و فرماندار محترم پیگیر این موضوع هستند و دولت متعهد به تسریع در تکمیل این پروژه است. با تخصیص منابع بیشتر و تصمیمات اتخاذشده، امیدواریم این معضل به‌زودی رفع شود. این پروژه از جمله اولویت‌هایی است که در کنار مدیریت پسماند با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی وزارت کشور، اظهار داشت: طرح‌های موفقی مانند پروژه کرمانشاه، که پسماندهای قابل تبدیل به انرژی را به سوخت کارخانه‌های سیمان تبدیل کرد، در تهران نیز دنبال خواهد شد. این طرح‌ها نه‌تنها مشکل پسماند را حل می‌کنند، بلکه با صرفه‌جویی در مصرف گاز، به تولید انرژی پایدار کمک می‌کنند.

مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش کمبود آب در استان تهران پرداخت و گفت: با توجه به تراکم جمعیتی بالا و کمبود بارش‌ها، مدیریت مصرف آب یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب است. پروژه‌هایی مانند انتقال آب از طالقان و سایر مناطق در دست اقدام است، اما اولویت اصلی، مدیریت مصرف آب است. از ابتدای سال، حدود ۹۰۰ مرکز دولتی پرمصرف به دلیل عدم رعایت صرفه‌جویی، آبشان قطع شد. این اقدام از خودمان آغاز شده و از مردم عزیز نیز درخواست داریم با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف آب، که کاملاً قابل انجام است، به عبور از این شرایط کمک کنند.