۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس هیئت اندیشه‌ورز منصوب شد

اردبیل - طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد حسن‌زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس هیئت اندیشه‌ورز ستاد علوم و فناوری در استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد حسن‌زاده به عنوان رئیس هیأت اندیشه‌ورز ستاد علوم و فناوری در استان اردبیل منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجاربتان به موجب این حکم جنابعالی که رئیس دانشگاه مادر استان هستید را به عنوان «رئیس هیأت اندیشه‌ورز ستاد علم و فناوری در استان اردبیل» با شرح وظایف تدوین نظام مسائل علم و فناوری استان و اولویت‌بندی آن، مشارکت در تدوین اسناد و سیاست‌های علم و فناوری، تدوین برش‌های استانی نقشه جامع علمی کشور، مشارکت نخبگان استان در زمینه میزهای تخصصی ستاد علم و فناوری، راهبری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا و ستاد در استان، پایش، رصد، ارزیابی و گزارش وضعیت شاخص‌های علم و فناوری در استان و گفتمان سازی، تبیین و ترویج اسناد و مصوبات شورا در استان منصوب می‌نمایم.

