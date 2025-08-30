به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد حسنزاده به عنوان رئیس هیأت اندیشهورز ستاد علوم و فناوری در استان اردبیل منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجاربتان به موجب این حکم جنابعالی که رئیس دانشگاه مادر استان هستید را به عنوان «رئیس هیأت اندیشهورز ستاد علم و فناوری در استان اردبیل» با شرح وظایف تدوین نظام مسائل علم و فناوری استان و اولویتبندی آن، مشارکت در تدوین اسناد و سیاستهای علم و فناوری، تدوین برشهای استانی نقشه جامع علمی کشور، مشارکت نخبگان استان در زمینه میزهای تخصصی ستاد علم و فناوری، راهبری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا و ستاد در استان، پایش، رصد، ارزیابی و گزارش وضعیت شاخصهای علم و فناوری در استان و گفتمان سازی، تبیین و ترویج اسناد و مصوبات شورا در استان منصوب مینمایم.
نظر شما