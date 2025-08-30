به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته در جریان نشست خبری خود گفت: قرار است کمیته فنی کاراته بزودی درباره کادر فنی تیم ملی تصمیم گیری کند.
وی همچنین درباره اینکه آیا شهرام هروی سرمربی سابق تیم ملی نیز جزو گزینه هاست یا خیر، خاطرنشان کرد: هروی جزو گزینه های ما نیست چرا که وی در ۵ سال اخیر طبق نتایج بدست آمده نتوانست نمره لازم را برای حضور در گزینه های سرمربیگری تیم ملی کسب کند.
رهنما در پاسخ به این سوال که مازیار فریدخمامی سرپرست تیم های ملی کاراته، عنوان کرده هروی جزو گزینه ها قرار دارد،گفت: من در جریان نیستم و اطلاعی ندارم.
رئیس فدراسیون کاراته در خصوص تداوم حضور مازیار فرید خمامی در راس سازمان تیم های ملی گفت: در این مورد پس از بازگشت از مسابقات آسیایی چین طی جلسه ای با وی شرایط را بررسی کرده و تصمیم گیری خواهیم کرد.
نظر شما