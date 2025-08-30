۱۱ هزار نفر از جمعیت روستایی استان بوشهر به اینترنت پرسرعت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، مهم‌ترین اقدامات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم را تشریح کرد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با اشاره اعتبارات سرمایه گذاری شده از محل خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) به مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان در دولت چهاردهم افزود: با احداث ۲۷ سایت ۴G و ارتقا ۲ سایت تلفن همراه، ۳۶ روستای استان با سه هزار و ۲۲۳ خانوار و جمعیت ۱۱ هزار و ۴۹۱ نفر را تحت پوشش شبکه ملی اطلاعات قرار داده است.

سملیان همچنین با اشاره به لزوم پایداری سایت‌های تلفن همراه به لحاظ شبکه انتقال افزود: ۱۱۲ کیلومتر فیبر نوری روستایی از محل خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان جهت پایداری در سطح روستاهای استان اجرا شده که مجموعاً تعداد ۲۳ سایت تلفن همراه تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در راستای پایداری ارتباطات مخابراتی در جزیره خارگ افزود: جزیره خارگ به دلیل موقعیت استراتژیک خود قطب مهم اقتصادی و انرژی کشور است، که با پیگیری بعمل آمده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، موجب به رفع خرابی فیبرنوری دریایی شده است.

سملیان با اشاره به اجرای طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شهرهای استان بوشهر افزود: تاکنون ۱۴۰ کیلومتر فیبرنوری کار شده است و روند اجرای این طرح ملی با جدیت در حال پیگیری و انجام است که تاکنون در شهرهای بوشهر، عالیشهر، کنگان، برازجان، دیلم، عسلویه، خورموج، دیر، اهرم، جم و گناوه انجام و مقدمات عملیات اجرایی نیز در سایر شهرها در دست اقدام است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به استقرار سامانه پنجره واحد زمین که یکی از اصلی ترین پروژه‌های پیشران دولت هوشمند است بیان کرد: سامانه پنجره واحد زمین با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راه اندازی شده است که بر اساس تلاش‌های صورت گرفته، استان بوشهر در شاخص کمیت نقشه‌های بارگذاری شده در سامانه پنجره واحد زمین رتبه ۲ کشوری و در شاخص کیفیت نقشه‌ها رتبه ۳ را دریافت کرده است.

درصد پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان به خدمات در سامانه، در مقایسه با سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته که همچنین سال قبل ۸۱ درصد و سال جاری ۹۳ درصد است.

میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان به خدمات در سامانه، ۴۸ درصد بهبود یافته است که در سال قبل ۲۵ روز و در سال جاری ۱۳ روز است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای تمامی دفاتر پیشخوان خدمات دولت بمنظور آشنایی با اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت افزود: از ابتدای دولت چهاردهم کارگروه دفاتر پیشخوان به دبیری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر اقدام به بررسی ۴۹ درخواست در سامانه صدور مجوز نموده است که ۳۶ مورد صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی صورت پذیرفت. همچنین با برگزاری تعداد ۵ جلسه به تخلفات دفاتر رسیدگی شد.

سملیان در پایان گفت: در دولت چهاردهم ۵۱ خدمت جدید به دفاتر پیشخوان دولت اضافه شده است