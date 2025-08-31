۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در مهدیشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری مهدیشهر با موضوع افتتاح متمرکز پروژه‌های هفته دولت این شهرستان به میزبانی فرمانداری و با حضور استاندار سمنان از افتتاح یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی به مناسبت هفته دولت در مهدیشهر خبر داد.

وی با بیان اینکه امروز با حضور استاندار سمنان و به صورت متمرکز ۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری رسید، افزود: شاهد کلنگ زنی ۱۱ پروژه شامل ۹ طرح عمرانی و دو طرح اقتصادی نیز خواهیم بود.

فرماندار مهدیشهر با بیان اینکه طرح‌های کیفی شامل راه و آب، بهداشت و درمان، توزیع برق و… برای هفته دولت سال جاری شهرستان در نظر گرفته شد، گفت: بسیاری از طرح‌ها نیز وجود داشت که علیرغم تکمیل و پیشرفت‌های فیزیکی بالا ۹۰ و ۹۵ درصد برای افتتاح در طرح‌های هفته دولت قرار نگرفت زیرا معتقد هستیم که به دنبال کمیت و عدد سازی نباید باشیم و باید به فکر باشیم که چه طرحی برای مردم سودمند است.

خداداد با بیان اینکه آب از جمله مهمترین مشکلات شهرستان مهدیشهر است، ابراز کرد: امسال با مشکلات جدی در زمینه تأمین آب در شهرستان مهدیشهر روبرو بودیم که با همکاری مسئولان ذی ربط خوشبختانه شرایط مدیریت شد.

وی با بیان اینکه امسال توانستیم شرایط را به نوعی مدیریت کنیم اما مشخصاً برای تابستان سال آینده و سال‌های آتی با مشکل روبرو خواهیم شد، افزود: از مسئولان استانی می‌خواهیم در زمینه تأمین آب مهدیشهر اقدام ویژه صورت دهند.

فرماندار مهدیشهر درباره ساماندهی اتباع خارجی هم توضیح داد: شناسایی، ساماندهی و پالایش اتباع غیرمجاز به صورت ویژه در شهرستان مهدیشهر در دستور کار قرار گرفت و با همکاری نیروی انتظامی تعداد زیادی از اتباع غیرمجاز طرد شدند.